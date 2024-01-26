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В Набережных Челнах появится технопарк в сфере радиоэлектронной промышленности

26 января 2024, 16:00 410 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ТАСС

Промышленный технопарк в сфере радиоэлектронной промышленности будет создан в Набережных Челнах. Якорным резидентом будет Центр электроники и элементов питания ПАО "Камаз". Об этом сообщает пресс-служба ВЭБ.РФ по итогам визита делегации госкорпорации на "Камаз".

Делегация государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" во главе с председателем Игорем Шуваловым посетила ПАО "Камаз" в рамках бизнес-миссии Агентства стратегических инициатив (АСИ) и ВЭБ.РФ в Республику Татарстан.

"Была презентована концепция промышленного технопарка "Олимп", который будет расположен рядом с научно-техническим центром "Камаза". <…> В 2023 году начата реализация проекта создания в Набережных Челнах промышленного технопарка в сфере радиоэлектронной промышленности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что якорным резидентом технопарка будет Центр электроники и элементов питания ПАО "Камаз". Его деятельность направлена на разработку и выпуск образцов электронных компонентов для грузового и пассажирского транспорта с водородными топливными элементами и на электрической тяге. Резидентами технопарка также будут передовая инженерная школа "Киберавтотех" и университетская стартап-студия КФУ, созданные Казанским федеральным университетом и ПАО "Камаз".

"Основной целью данных проектов является обеспечение партнерства с высокотехнологичными компаниями, создание условий для нового типа инженерной подготовки, осуществления прорывных разработок и исследований", - говорится в сообщении.

Реализация проекта позволит создать около 900 новых рабочих мест.

Кроме того, делегация посетила Камский индустриальный парк "Мастер", научно-технический центр "Камаза", где им был презентован электробус Камаз-6282 с ночной зарядкой, а также платформа "Атом".

26 января проходит бизнес-миссия Агентства стратегических инициатив (АСИ) и ВЭБ.РФ в Республику Татарстан, цель которой сформировать новые проекты и программы по развитию региона и страны в целом.

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ТЕХНОПАРК, ТАТАРСТАН, КАМАЗ
Отрасль: Строительство Электротехника 

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