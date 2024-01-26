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В Новокузнецке за 393 млн построят ледовую площадку по улице Зорге

26 января 2024, 17:15 368 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

В Орджоникидзевском районе Новокузнецка к концу октября 2025 года построят крытую тренировочную ледовую площадку по улице Зорге, сообщает RosTender.info.

Объявлен тендер на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации и возведение объекта. Прием заявок на участие открыт до 12 февраля. Начальная цена муниципального контракта составляет 393 млн рублей.

Здание будет состоять из тренировочной ледовой площадки и административно-бытового блока. Общая площадь объекта составит ориентировочно 4 224 м2. Здесь можно будет заниматься хоккеем и фигурным катанием, участвовать в соревнованиях.

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Метки: РОСТЕНДЕР
Отрасль: Строительство 

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