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В Орджоникидзевском районе Новокузнецка к концу октября 2025 года построят крытую тренировочную ледовую площадку по улице Зорге, сообщает RosTender.info.
Объявлен тендер на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации и возведение объекта. Прием заявок на участие открыт до 12 февраля. Начальная цена муниципального контракта составляет 393 млн рублей.
Здание будет состоять из тренировочной ледовой площадки и административно-бытового блока. Общая площадь объекта составит ориентировочно 4 224 м2. Здесь можно будет заниматься хоккеем и фигурным катанием, участвовать в соревнованиях.
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