В Хабаровске закупят троллейбусы на 592,5 млн

В Хабаровске в 2024 году закупят троллейбусы с увеличенным автономным ходом, сообщает RosTender.info. Поставщика определят по итогам электронного аукциона.

Прием заявок от компаний ожидается до 12 февраля. Начальная цена контракта составит 592,5 млн рублей из бюджета городского округа. На подведение итогов выделят 2 дня.

Транспорт необходимо поставить в троллейбусное депо по адресу улица Карла Маркса, 207. Его передадут партиями до конца октября. Гарантийный срок составит 18 месяцев или 100 тыс. км пробега со дня подписания документа о приемке.