В Китае заложили первый камень Университета "МЭИ – Хайнань"

30 января 2024 года в городе Хайкоу провинции Хайнань (КНР) состоялась торжественная церемония закладки первого камня строительства Университета МЭИ-Хайнань, а также старта первого этапа китайско-российского научно-технического парка и научно-исследовательского института в городе Хайкоу.

Российскую делегацию возглавил ректор НИУ «МЭИ». Гостей церемонии встретил президент международной корпорации «Евразия» Фэн Яоу. С приветственными словами выступили ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев, Мэр города Вэньчан, глава администрации международного аэрокосмического города провинции Хайнань Лю Чун, Вице-председатель Ученого совета «МЭИ-Хайнань», академик Китайской академии инженерных наук, ректор Северокитайского электроэнергетического университета Ян Юнпин. В церемонии принял участие Председатель Ученого совета «МЭИ-Хайнань», академик Китайской академии инженерных наук Чжан Яньчжун, а также свыше 40 представителей органов государственной власти, университетов, ведущих банков и организаций Китая. После церемонии состоялась деловая встреча с вице-губернатором провинции Хайнань, секретарем городского комитета КПК Лун Вэйдун.

«Московский энергетический институт связывает долгая история партнерства с Китайской народной республикой. Университет «МЭИ-Хайнань» будет являться образовательной организацией высшего образования, построенной на базе организационного опыта и образовательных программ НИУ «МЭИ». Для нас закладка первого камня совместного университета — это непередаваемые эмоции и большая ответственность. Уверен, что дальнейшая работа и намеченные планы сформируют научно-исследовательский кластер мирового уровня», — отметил ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Время проведения данной церемонии выбрано не случайно, так по китайской традиции принято закладывать первый камень строительства в канун Китайского Нового года, который в этом году приходится на середину февраля. Этот символический акт в дальнейшем станет масштабным шагом в создании современного образовательного центра для подготовки высококвалифицированных специалистов в области энергетики и других высокотехнологичных отраслей для экономик обеих стран.

На сегодняшний день НИУ «МЭИ» и Международной корпорацией «Евразия» проведена большая работа, в 2023 году Министр образования Китая Хуай Цзиньпэн подписал постановление об одобрении строительства и набора студентов. Реализуются две магистерские программы по энергетике и искусственному интеллекту во временном кампусе, проведены проектно-изыскательные работы в рамках строительства основного кампуса в городе Вэнчан.

Так в период с 16 октября по 1 ноября 2023 года первые студенты магистратуры совместного университета «МЭИ-Хайнань» прошли обучение по направлениям электроэнергетики и технологиям искусственного интеллекта в рамках осенней Международной школы в области электротехники, реализуемой НИУ «МЭИ» совместно с Северокитайским электроэнергетическим университетом.

Обучение было организовано на острове Хайнань, во временном кампусе совместного университета «МЭИ-Хайнань» в городе Линьшуэй. Занятия проводили преподаватели института электроэнергетики и института информационных и вычислительных технологий НИУ «МЭИ». Учебные группы сформированы из студентов 7 стран.

Образовательный проект «Университет МЭИ-Хайнань» входит в Дорожную карту Российско-Китайского гуманитарного сотрудничества до 2030 года, в том числе регламентирующую взаимодействие между странами в области высшего образования, которая была подписана 25 октября 2023 года в городе Бишкеке «на полях» заседания Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества, пользуется большой поддержкой Министерства образования КНР, Народного правительства провинции Хайнань и Министерством науки и высшего образования России.