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143,7 миллиона потребуется, чтобы откачать воду из Березовского рудника

31 января 2024, 15:15 477 Время чтения ≈ < минуты
Источник: MASHNEWS
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Фото: Березовский рудник

Фото: Березовский рудник

Завершился конкурс по лоту на откачку воды и закладку пустот на Березовском руднике, где добывают золото. Сумма будущего контракта составила более 143,7 млн рублей.

Администрация Березовского городского округа (Свердловская область) выбрала подрядчика для откачки воды из Березовского рудника. Сумма сделки составляет более 143,7 млн рублей, указано на сайте госзакупок.

Помимо откачки подрядчик, имя которого пока не называется, займется закладкой подземных пустот. Кандидат на выполнение подряда в конкурсе был только один.

Березовский рудник занимается добычей золота, это старейшее горнодобывающее предприятие Урала. В составе рудника две шахты - Южная и Северная. Рабочие шахт трудятся на глубине до 712 метров.

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Метки: ГОСЗАКУПКИ
Отрасль: Горнодобывающая промышленность 

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