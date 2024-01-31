Завершился конкурс по лоту на откачку воды и закладку пустот на Березовском руднике, где добывают золото. Сумма будущего контракта составила более 143,7 млн рублей.

Администрация Березовского городского округа (Свердловская область) выбрала подрядчика для откачки воды из Березовского рудника. Сумма сделки составляет более 143,7 млн рублей, указано на сайте госзакупок.

Помимо откачки подрядчик, имя которого пока не называется, займется закладкой подземных пустот. Кандидат на выполнение подряда в конкурсе был только один.

Березовский рудник занимается добычей золота, это старейшее горнодобывающее предприятие Урала. В составе рудника две шахты - Южная и Северная. Рабочие шахт трудятся на глубине до 712 метров.