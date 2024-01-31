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Кольчугинский "Электрокабель": уровень вовлеченности вырос на 10 пунктов

31 января 2024, 17:00 443 Время чтения ≈ 4 мин
Источник: АО Электрокабель Кольчугинский завод

Ключевым направлением работы по повышению вовлеченности на кольчугинском заводе в течение 2023 года стало улучшение условий труда.

Проведен ремонт санитарно-бытовых помещений в цехе эмальпроводов и бортовых проводов №7 на площади более 700 кв. метров: это душевые, раздевалки и туалеты в административно-бытовом корпусе цеха. Помещения оснастили мебелью, фенами для волос и сушилками для рук. Деревянные оконные блоки в шести цехах предприятия заменены на пластиковые, что позволило значительно сократить теплопотери и улучшить микроклимат. Проведена модернизация освещения на металлоткацком участке. В шести цехах установлены современные курительные комнаты.

Также в цехах основного производства установили вендинговые аппараты для круглосуточной выдачи средств индивидуальной защиты. Чтобы воспользоваться аппаратом, достаточно идентифицироваться с помощью личной карты-пропуска.

С целью поддержки здорового образа жизни для сотрудников уже организована возможность посещения бассейна, фитнес-клуба и спортивно-досугового центра.

Вовлекая сотрудников в улучшения, завод не ограничился внутренним периметром. На предприятии впервые прошел конкурс благотворительных проектов, направленных на решение актуальных социальных и культурных проблем Кольчугино. Победителями стали

Юлия Кондратьева, предложившая отремонтировать помещение в средней школе № 5 для организации в нем детского досуга и проведения мастер-классов и мероприятий профориентационной направленности с участием сотрудников завода, и Наталья Романова, разработавшая проект современной спортивной площадки на территории кольчугинского политехнического колледжа. 

Работа по повышению уровня комфорта продолжится и в 2024 году. Запланировано строительство новых и модернизация действующих комнат приема пищи, обновление бытовой техники, продолжение ремонтных работ в санитарно-бытовых помещениях, дооснащение климатической техникой кабинетов и производственных помещений, а также продолжение ремонта системы вентиляции.

По итогам опроса в конце 2023 года статистика участия сотрудников увеличилась до 92%, а уровень вовлеченности вырос на 10 пунктов по сравнению с результатами 2022 года и составил 82,1%.

В 2023 году реализован существенный перечень мероприятий, который принес свои результаты:

  • начала свою работу программа добровольного медицинского страхования (ДМС) за счет работодателя
  • стартовала акция «Приведи друга», по условиям которой каждый сотрудник может получить до 15 000 рублей за рекомендацию вакансий нашей компании
  • у автомобилистов появилась возможность заправляться со скидкой 10% по карте ОПТИ 24
  • открыта корпоративная онлайн-библиотека, где можно читать электронные книги и слушать аудиокниги о менеджменте и личной эффективности, смотреть вебинары и онлайн-курсы с рабочего компьютера или личного смартфона
  • на заводе начал работу внутренний корпоративный портал – теперь можно быстро узнавать свежие новости и в один клик находить необходимую информацию
  • система подачи заявок в Фабрику идей и Доску решения проблем на предприятии стала полностью цифровой: предложение можно направить через приложение U.Mobile или через онлайн-форму на корпоративном портале
  • активно ведется разработка тематических электронных курсов по основам производства кабельно-проводниковой продукции
  • для тех, кто нацелен на профессиональный и карьерный рост, появился проект «Единый Кадровый резерв», позволяющий управлять своей карьерой в компании
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Метки: КОЛЬЧУГИНСКИЙ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
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