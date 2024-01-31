Ключевым направлением работы по повышению вовлеченности на кольчугинском заводе в течение 2023 года стало улучшение условий труда.

Проведен ремонт санитарно-бытовых помещений в цехе эмальпроводов и бортовых проводов №7 на площади более 700 кв. метров: это душевые, раздевалки и туалеты в административно-бытовом корпусе цеха. Помещения оснастили мебелью, фенами для волос и сушилками для рук. Деревянные оконные блоки в шести цехах предприятия заменены на пластиковые, что позволило значительно сократить теплопотери и улучшить микроклимат. Проведена модернизация освещения на металлоткацком участке. В шести цехах установлены современные курительные комнаты.

Также в цехах основного производства установили вендинговые аппараты для круглосуточной выдачи средств индивидуальной защиты. Чтобы воспользоваться аппаратом, достаточно идентифицироваться с помощью личной карты-пропуска.

С целью поддержки здорового образа жизни для сотрудников уже организована возможность посещения бассейна, фитнес-клуба и спортивно-досугового центра.

Вовлекая сотрудников в улучшения, завод не ограничился внутренним периметром. На предприятии впервые прошел конкурс благотворительных проектов, направленных на решение актуальных социальных и культурных проблем Кольчугино. Победителями стали

Юлия Кондратьева, предложившая отремонтировать помещение в средней школе № 5 для организации в нем детского досуга и проведения мастер-классов и мероприятий профориентационной направленности с участием сотрудников завода, и Наталья Романова, разработавшая проект современной спортивной площадки на территории кольчугинского политехнического колледжа.

Работа по повышению уровня комфорта продолжится и в 2024 году. Запланировано строительство новых и модернизация действующих комнат приема пищи, обновление бытовой техники, продолжение ремонтных работ в санитарно-бытовых помещениях, дооснащение климатической техникой кабинетов и производственных помещений, а также продолжение ремонта системы вентиляции.

По итогам опроса в конце 2023 года статистика участия сотрудников увеличилась до 92%, а уровень вовлеченности вырос на 10 пунктов по сравнению с результатами 2022 года и составил 82,1%.

В 2023 году реализован существенный перечень мероприятий, который принес свои результаты: