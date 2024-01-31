30 ноября 2023 года достигнуто соглашение о поставке однофазных трансформаторов на напряжение 500 кВ производства завода «СМТТ. Высоковольтные решения» на Саяно-Шушенскую ГЭС им. П. С. Непорожнего.

Саяно-Шушенская ГЭС им. П. С. Непорожнего — самая мощная электростанция России: десять радиально-осевых гидроагрегатов обеспечивают установленную мощность станции 6400 МВт. Высота самой высокой в России плотины составляет 242 м. Станция входит в Саяно-Шушенский гидроэнергетический комплекс, расположенный на реке Енисей на юго-востоке Республики Хакасия. Саяно-Шушенская ГЭС им. П. С. Непорожнего является филиалом Федеральной гидрогенерирующей компании «РусГидро».

«СМТТ. Высоковольтные решения» (СМТТ) — завод по производству силовых трансформаторов и автотрансформаторов на классы напряжения от 110 до 750 кВ мощностью свыше 25 МВА, в том числе в трехфазном исполнении. Производство полного цикла включает заготовительно-сварочный, сборочный, складской, обмоточно-изоляционный цехи, а также испытательный центр. Проектная мощность предприятия составляет свыше 10 000 МВА в год. Предприятие расположено в Санкт-Петербурге.

Соглашение достигнуто на многосторонних переговорах на электростанции, в которых приняли участие Федеральная гидрогенерирующая компания «РусГидро» дистанционно из головного офиса в Москве, руководство ГЭС, завод «СМТТ», генеральный подрядчик проекта «МодульПромИнжиниринг» и группа компаний «Изолятор», которую представляли директор по продажам и развитию сотрудничества с производителями энергооборудования Максим Загребин и заместитель главного технолога научно-технического центра Станислав Никитин.

Следует отметить, что в новейшей истории России это будет первая поставка на Саяно-Шушенскую ГЭС трансформаторного оборудования, укомплектованного высоковольтными вводами «Изолятор».

Данный проект является очередным убедительным доказательством успешного многолетнего сотрудничества завода «СМТТ. Высоковольтные решения» и группы компаний «Изолятор».