Филиал ПАО «Россети» – МЭС Сибири установил микропроцессорные комплексы релейной защиты и противоаварийной автоматики (РЗА) на подстанциях 220 кВ «Северный Маганак», «Кемеровская» и «Крохалевская». Оборудование произведено в России и характеризуется высокой чувствительностью и быстродействием. Проект позволил повысить надежность схемы выдачи мощности Беловской ГРЭС в энергосистему Кузбасса, электроснабжения жителей и промышленности региона.

Комплексы РЗА обеспечивают защиту подстанционного оборудования и отходящих линий электропередачи от коротких замыканий. К преимуществам микропроцессорных устройств относятся функции непрерывного контроля и самодиагностики, благодаря которым можно оперативно обнаруживать и устранять внутренние неисправности.

Энергетики установили три шкафа РЗА на подстанции 220 кВ «Крохалевская» (мощность – 282 МВА), питающей угледобывающие предприятия и социальную инфраструктуру моногорода Березовский. Еще два комплекса оборудования смонтировали на подстанции 220 кВ «Кемеровская» (480 МВА), которая задействована в электроснабжении столицы Кузбасса с населением 558 тыс. человек.

Кроме того, современные цифровые защиты (два шкафа) введены в работу на узловой подстанции юга Кемеровской области – 220 кВ «Северный Маганак» (600 МВА).