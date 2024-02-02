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"Ульяновские РС" присоединили более 1000 новых потребителей в 2023 году

2 февраля 2024, 10:30 246 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Волга
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В филиале ПАО «Россети Волга» – «Ульяновские распределительные сети» подведены итоги работы по технологическому присоединению к сетям в 2023 году.

За прошедший год энергетики присоединили 1087 объектов суммарной мощностью более 39 МВт. Это экономически важные и социально значимые для региона объекты, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, а также частные жилые дома, как в застраивающейся пригородной зоне, так и в самых отдаленных населенных пунктах области.

В числе наиболее крупных присоединенных объектов - школа в Новоспасском районе, завод по переработке молока в Кузоватовском районе, объект сельскохозяйственного производства в Новомалыклинском районе, линия по производству деревянной двутавровой балки в Инзенском районе.

Кроме того, энергетики присоединили к сетям филиала фельдшерско-акушерские пункты в Инзенском и объект медицинского учреждения в Майнском районе, объекты животноводства в Павловском районе, зерноток и здание зерносклада в Цильнинском и Кузоватовском районах.

Деятельность филиала по технологическому присоединению к сетям новых потребителей – одно из приоритетных направлений деятельности «Россети Волга», которое способствует социально-экономическому развитию региона и созданию условий для формирования благоприятного инвестиционного климата.

Подать заявку на ТП можно через Портал электросетевых услуг Группы «Россети» (https://портал-тп.рф) или мобильное приложение «Россети – личный кабинет». Возможность обращения реализована и на портале Госуслуги. Консультацию по интересующим вопросам предоставят в едином контакт-центре по телефону 8-800-220-0-220. Звонок бесплатный.

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Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, УЛЬЯНОВСКИЕ РС, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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