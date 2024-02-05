Развитие российской атомной энергетики и промышленности во многом связано с разработкой и внедрением отечественных цифровых решений

Калининская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом») успешно прошла итоговую развивающую партнерскую проверку качества развития Производственной системы Росатом» (ПСР*) для подтверждения статуса «Цифровое ПСР-предприятие» по итогам 2023 года.

Комиссию возглавила заместитель директора департамента - начальник отдела экономического планирования и управления операционной эффективностью Госкорпорации «Росатом» Татьяна Силина. В состав команды проверки также вошли представители АО «ПСР», АО «Гринатом», ЧУ «Цифрум», АНО «Корпоративная академия Росатома» и АО «Хиагда».

Эксперты провели диагностику предприятия по таким направлениям развития ПСР, как постановка и декомпозиция целей развития, цифровая визуализация, оптимизация и цифровизация потоков производства основных продуктов предприятия, создание цифровых ПСР-образцов, соответствующих лучшим мировым практикам в области организации производства, оптимизация и цифровизация процессов обеспечения производства, повышение вовлеченности работников в процесс непрерывных улучшений, оптимизация и цифровизация корпоративных ПСР-функций и др.

По словам Татьяны Силиной, большинство индикаторов для статуса «Цифровое ПСР-предприятие» находятся на высоком уровне. Экспертами выданы рекомендации для дальнейших улучшений, а также отмечены положительные практики. В их числе - прототип цифрового двойника для отработки и оптимизации технологических процессов, система предикативной аналитики состояния оборудования, математическое обеспечение по обращению с ядерным топливом, автоматизированный анализ отклонений от оперативного плана работ при проведении планово-предупредительных ремонтов энергоблоков, информационная система контроля водно-химического режима.

Кроме того, членами комиссии было высоко отмечено применение информационной системы мониторинга показателей процессов управления предприятием. По их словам, она является образцовой системой подобного класса на уровне отрасли.

Результатом работы итоговой развивающей партнерской проверки качества стал подписанный меморандум, в котором дана оценка выполнения основных показателей развития ПСР на Калининской АЭС. В дальнейшем документ будет рассмотрен на заседании Управляющего совета проекта «Комплексная оптимизация производства предприятий атомной отрасли» под председательством генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева. Там будет принято решение о подтверждении предприятию статуса «Цифровое ПСР-предприятие».

Напомним, что впервые этот статус Калининская АЭС получила в прошлом году по результатам работы в 2022г. Тогда Управляющий совет подтвердил выполнение атомной станцией всех индикаторов и достижение статуса «Цифровое ПСР-предприятие». В рейтинге цифровых лидеров Калининская атомная станция заняла почетное второе место среди восьми отраслевых организаций, претендовавших на этот статус.

Сегодня Россия является одним из самых прогрессивных государств в мире по цифровизации и внедрению ИИ. Правительство продолжает разрабатывать дополнительные меры поддержки для качественного внедрения российских отраслевых решений и программного обеспечения по всем приоритетным направлениям экономики страны и социальных сервисов для населения.

*ПСР - это культура бережливого производства и система непрерывного совершенствования процессов для обеспечения конкурентного преимущества на мировом уровне.

Калининская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.