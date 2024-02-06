Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Новая серия PROСпецкабель уже в эфире!

6 февраля 2024, 13:30 473 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Кабельный завод Спецкабель
Авторы и источники / Правообладателям

О кабелях для промышленной автоматизации рассказали в новом сюжете видеопроекта кабельного завода СПЕЦКАБЕЛЬ.

Вышла новая серия проекта «PROСпецкабель» завода «Спецкабель» о разработке и изготовлении кабелей для промышленной автоматики. В программе выступил представитель столичного предприятия Савелий Кожаев.

Ежегодно автоматизация технологических устройств прирастает на 8%. Это происходит как за счет увеличения числа оборудования на объектах, так и потому, что сама техника становится сложнее. Поэтому 80% расчетов отдела по работе с проектными организациями «Спецкабеля» касаются кабелей для промышленной автоматизации.

Автоматизация реализуется на трендовом стандарте RS-485, который стал основой для создания семейства промышленных сетей. В 2009 году предприятие первым в России создало кабели огнестойкие для интерфейса RS-485. Материал изоляции кабеля – кремнийорганическая резина, благодаря чему сохраняется работоспособность систем даже при пожаре, на необходимое для эвакуации людей время.

В выпуске приводятся примеры использования кабелей для промышленной автоматики на различных предприятиях и рассказывается о том, как эти кабели помогают повысить эффективность и надежность производственных процессов.

Из новой серии проекта ProСпецкабель также узнаете:

  • Какие экраны используются для стандарта RS-485;
  • Какие кабели требуются для систем ProfiBUS DP;
  • Какой функционал у кабелей для автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП).

Обсудить на форуме
Метки: СПЕЦКАБЕЛЬ, ProСПЕЦКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
SPEC
9.97

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Мы запустили подписку RusCable Плюс!

Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!

Оформить подписку за 45р/день

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
06.02.2024
Одобрен проект Западного обхода Орла
06.02.2024
Система менеджмента качества ООО "Кабельный завод "АЛЮР" соответствует требованиям ISO 9001:2015
06.02.2024
Стоимость III этапа Восточного полигона РЖД оценивается в 2,7 трлн рублей до 2032 года
06.02.2024
В Краснодаре за 504,7 млн построят детский сад по Командорской
06.02.2024
"Россети" переустроят энергообъекты в Свердловской области для создания новой скоростной дороги М-12 "Восток"
Другие новости рубрики Компании
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно