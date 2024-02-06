Новая серия PROСпецкабель уже в эфире!

О кабелях для промышленной автоматизации рассказали в новом сюжете видеопроекта кабельного завода СПЕЦКАБЕЛЬ.

Вышла новая серия проекта «PROСпецкабель» завода «Спецкабель» о разработке и изготовлении кабелей для промышленной автоматики. В программе выступил представитель столичного предприятия Савелий Кожаев.

Ежегодно автоматизация технологических устройств прирастает на 8%. Это происходит как за счет увеличения числа оборудования на объектах, так и потому, что сама техника становится сложнее. Поэтому 80% расчетов отдела по работе с проектными организациями «Спецкабеля» касаются кабелей для промышленной автоматизации.

Автоматизация реализуется на трендовом стандарте RS-485, который стал основой для создания семейства промышленных сетей. В 2009 году предприятие первым в России создало кабели огнестойкие для интерфейса RS-485. Материал изоляции кабеля – кремнийорганическая резина, благодаря чему сохраняется работоспособность систем даже при пожаре, на необходимое для эвакуации людей время.

В выпуске приводятся примеры использования кабелей для промышленной автоматики на различных предприятиях и рассказывается о том, как эти кабели помогают повысить эффективность и надежность производственных процессов.

Из новой серии проекта ProСпецкабель также узнаете: