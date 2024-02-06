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Совместный проект IEK GROUP и КГАСУ – современная лаборатория "Свет" для будущих архитекторов

6 февраля 2024, 09:12 113 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: Группа компаний IEK
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В Казанском государственном архитектурно-строительном университете начала работу научно-образовательная лаборатория «Свет» — это совместный проект IEK GROUP и КГАСУ. Лаборатория оснащена электротехникой IEK и светильниками LEDEL различного типа, система управления освещением автоматизирована на оборудовании ONI.

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил КГАСУ и высоко оценил опыт взаимодействия с индустриальными партнерами, о котором рассказал ректор университета Рашит Низамов.

«Компании сами заинтересованы в работе с вузом. Они готовят для себя специалистов, которые будут обладать передовыми навыками. Университет для этого — лучшее место. Здесь созданы все условия не только для студентов, но и для повышения квалификации представителей стройотрасли», — отметил Раис Татарстана.

В Татарстане такая база для исследования искусственных источников света впервые организована на территории вуза. Здесь создали все условия для изучения интерьерного и фасадного освещения, возможностей RGBW-подсветки.

Студенты смогут наглядно оценить, как влияет свет и цвет на визуальное восприятие поверхности объектов, изучить параметры освещения: цветовую температуру источников света, кривые силы света и т.д. Также учащиеся познакомятся с особенностями формирования светового сценария различными методами, программированием световых панелей с пиксельной раскладкой для получения различного цветового и светового рисунка.

— IEK GROUP на протяжении многих лет активно включена в развитие профессионального сообщества. Компания реализует собственную программу профориентации для подростков IEK GROUP FUTURE CHALLENGE, сотрудничает с колледжами и высшими учебными заведениями, помогая им в обновлении лабораторий и учебно-практических комплексов, — говорит директор по персоналу IEK GROUP Наталия Бельская. — Оснащение лаборатории КГАСУ современным оборудованием IEK, LEDEL и ONI позволит обучать архитекторов как в рамках программ бакалавриата и магистратуры, так и на курсах повышения квалификации и дополнительного образования. Лаборатория «Свет» даст студентам возможность познакомиться с энергоэффективными решениями в освещении и ускорит обмен передовыми компетенциями с будущими специалистами.

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Метки: IEK GROUP, КГАСУ
Отрасль: Электротехника 
IEK
6.78

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