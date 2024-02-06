Строительство коллайдера FCC обойдется ЦЕРН примерно в €16 млрд

Авторы и источники / Правообладателям Генеральный директор ЦЕРН Фабиола Джанотти © Fabrice Coffrini/Pool via REUTERS

Страны-участницы ЦЕРН и их международные партнеры потратят порядка €16 млрд на сооружение тоннелей, прокладку инфраструктуры и создание четырех основных приборов коллайдера FCC, следующего "большого" ускорителя частиц ЦЕРН. Об этом на онлайн пресс-конференции сообщила генеральный директор ЦЕРН Фабиола Джанотти.

"Эти оценки носят очень предварительный характер, однако за прошедшие четыре года в нашем проекте появились существенные сдвиги. По нашим текущим оценкам, стоимость тоннеля, технической инфраструктуры, ускорителя и четырех главных научных установок ускорителя FCC составлит порядка 15 млрд швейцарских франков (около €16 млрд - прим. ТАСС)", - заявила Джанотти.

До начала работ по проработке детальных технических планов по сооружению коллайдера в СМИ сообщалось, что постройка этого ускорителя может потребовать от €9 млрд до €22 млрд. Сейчас специалисты ЦЕРН завершили первую фазу предварительного проектирования FCC, что позволило им уточнить эту сумму, а также детально проработать план по постройке нового коллайдера с учетом технических и физических возможностей по сооружению его тоннелей и инфраструктурных элементов, а также перспектив научного использования и расходов на постройку.

В результате этого проект был несколько переработан, что приведет к уменьшению длины главного кольца ускорителя со 100 км до 91 км. По словам Джанотти, это сокращение не приведет к уменьшению проектной мощности установки - она останется на отметке в 100 ТэВ, как изначально планировали специалисты ЦЕРН. Это станет возможным благодаря использованию новых высокотемпературных сверхпроводников, а также силовых компонентов, которые сейчас разрабатываются в рамках проекта HL-LHC, следующей фазы развития Большого адронного коллайдера.

По словам руководства ЦЕРН, предварительное проектирование FCC будет завершено в первой половине 2025 года. К этому времени участники проекта планируют проработать все научные, финансовые и социально-экономические аспекты постройки ускорителя частиц, которые могли бы помешать его сооружению в ближайшие годы и десятилетия. После постройки FCC энергопотребление ЦЕРН вырастет примерно на треть, до 2,1 тераватт электричества в год, однако ученые планируют планомерно снижать этот показатель.

Джанотти отметила, что в проекте FCC примут участие большое число международных партнеров, однако на вопрос журналистов о возможном участии России в проекте не дала однозначного ответа. Она отметила, что ЦЕРН прекратил сотрудничество с Россией и Объединенным институтом ядерных исследований (ОИЯИ), однако российские ученые, работающие в других научных организациях, продолжают работу в проектах ЦЕРН.

О коллайдере FCC

Ускорительный комплекс FCC ("Будущий кольцевой коллайдер") предположительно станет следующим большим ускорителем частиц, который будет построен на территории ЦЕРН в ближайшие десятилетия и будет запущен после завершения работы Большого адронного коллайдера. Это ориентировочно произойдет в конце 2030-х - начале 2040-х годов.

По текущим планам ЦЕРН, ускоритель будет построен в два этапа, на первом из которых будет сооружен позитрон-электронный коллайдер FCC-ee, а на втором - адронный коллайдер FCC-hh. Максимальная энергия столкновения частиц во второй установке составит порядка 100 ТэВ, что примерно в семь раз выше, чем на Большом адронном коллайдере. Физики надеются, что FCC поможет раскрыть новые силы природы и раскрыть причины существования темной материи.