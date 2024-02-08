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Кабельная лыжня – 2024

8 февраля 2024, 15:45 389 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: АО НП ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ
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3 февраля состоялся, уже традиционный, забег работников кабельных предприятий Подольска в рамках второй «Кабельной лыжни» (2024). В этом году площадкой проведения спортивных соревнований стала территория Лесопарка "Дубровицкий лес".

В дружеских соревнованиях приняли участие: АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»; АО «СПКБ-Техно»; АО «Электропровод»; АО «Мемотерм-ММ»; ООО «Дедал-провод»; АО «Экспокабель»; ООО «ТД Паритет»; ОАО «ВНИИКП»; ЗАО «Торговый Дом ВНИИКП»; АО «Русская кабельная компания»; ООО «МИКРОПРОВОД».

Бодрящий морозец, ясный день… Погода, как по заказу, подарила отличную лыжню.

На торжественном открытии, в своем приветственном слове, Генеральный директор АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ», Михаил Громов от имени коллектива поздравил всех с открытием лыжных соревнований, поблагодарил всех участников и пожелал победы в забегах.

Почётным гостем мероприятия стал председатель Совета директоров ОАО "ВНИИКП" Васильев Евгений Борисович, который не только присоединился с приветственным словом, но и принял участие в соревнованиях.

В мероприятии приняло участие более трехсот человек. Не глядя на мастерство и умение, 135 лыжников вышли на лыжную трассу в борьбе за призовые места.

Каждому участнику соревнований были вручены памятные значки «Кабельная лыжня – 2024». Завершением мероприятия стало торжественное награждение победителей медалями и кубками.

Выражаем всем участникам глубокую признательность за активное участие в проведении первой "Кабельной лыжни". Благодаря вам – людям с активной жизненной позицией и позитивным настроем, удалось организовать и провести такое замечательное мероприятие.

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Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, СПКБ ТЕХНО, ЭЛЕКТРОПРОВОД, ДЕДАЛ-ПРОВОД, ЭКСПОКАБЕЛЬ, ВНИИКП, МИКРОПРОВОД, РУССКАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ, ПАРИТЕТ
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