Спецвыпуск RusCable Insider #344
Эталон испытаний. Почему испытательный центр ВНИИКП считается контрольной точкой проверки качества
3 февраля состоялся, уже традиционный, забег работников кабельных предприятий Подольска в рамках второй «Кабельной лыжни» (2024). В этом году площадкой проведения спортивных соревнований стала территория Лесопарка "Дубровицкий лес".
В дружеских соревнованиях приняли участие: АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»; АО «СПКБ-Техно»; АО «Электропровод»; АО «Мемотерм-ММ»; ООО «Дедал-провод»; АО «Экспокабель»; ООО «ТД Паритет»; ОАО «ВНИИКП»; ЗАО «Торговый Дом ВНИИКП»; АО «Русская кабельная компания»; ООО «МИКРОПРОВОД».
Бодрящий морозец, ясный день… Погода, как по заказу, подарила отличную лыжню.
На торжественном открытии, в своем приветственном слове, Генеральный директор АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ», Михаил Громов от имени коллектива поздравил всех с открытием лыжных соревнований, поблагодарил всех участников и пожелал победы в забегах.
Почётным гостем мероприятия стал председатель Совета директоров ОАО "ВНИИКП" Васильев Евгений Борисович, который не только присоединился с приветственным словом, но и принял участие в соревнованиях.
В мероприятии приняло участие более трехсот человек. Не глядя на мастерство и умение, 135 лыжников вышли на лыжную трассу в борьбе за призовые места.
Каждому участнику соревнований были вручены памятные значки «Кабельная лыжня – 2024». Завершением мероприятия стало торжественное награждение победителей медалями и кубками.
Выражаем всем участникам глубокую признательность за активное участие в проведении первой "Кабельной лыжни". Благодаря вам – людям с активной жизненной позицией и позитивным настроем, удалось организовать и провести такое замечательное мероприятие.
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