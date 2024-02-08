Филиал «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» в 2023 году принял в эксплуатацию 58 бесхозяйных электросетевых объектов.

В их числе – электроустановки, обеспечивающие электроэнергией садовые товарищества «Дорожник» (г. Железноводск), «Ягодка» (Предгорный муниципальный округ), «Труженик», «Рассвет» (Георгиевский городской округ), бесхозяйное энергооборудование в поселках Капельница (г. Железноводск) и Новый Янкуль (Андроповский муниципальный округ), а также станице Константиновская, поселке Пятигорский, хуторе Тамбукан (Предгорный муниципальный округ).



Всего в минувшем году в собственность филиала перешли 24 трансформаторные подстанции суммарной мощностью 6,3 МВА и свыше 28 километров воздушных линий электропередачи 0,4 и 10 кВ.



Ранее бесхозяйные энергообъекты доставляли потребителям много неудобств из-за отсутствия должного обслуживания. На протяжении длительного времени жители сталкивались с перебоями в электроснабжении. Для устранения возникших проблем энергетики приняли решение о постановке бесхозяйных сетей на баланс филиала.