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Филиал «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» в 2023 году принял в эксплуатацию 58 бесхозяйных электросетевых объектов.
В их числе – электроустановки, обеспечивающие электроэнергией садовые товарищества «Дорожник» (г. Железноводск), «Ягодка» (Предгорный муниципальный округ), «Труженик», «Рассвет» (Георгиевский городской округ), бесхозяйное энергооборудование в поселках Капельница (г. Железноводск) и Новый Янкуль (Андроповский муниципальный округ), а также станице Константиновская, поселке Пятигорский, хуторе Тамбукан (Предгорный муниципальный округ).
Всего в минувшем году в собственность филиала перешли 24 трансформаторные подстанции суммарной мощностью 6,3 МВА и свыше 28 километров воздушных линий электропередачи 0,4 и 10 кВ.
Ранее бесхозяйные энергообъекты доставляли потребителям много неудобств из-за отсутствия должного обслуживания. На протяжении длительного времени жители сталкивались с перебоями в электроснабжении. Для устранения возникших проблем энергетики приняли решение о постановке бесхозяйных сетей на баланс филиала.
«Основная задача приема в эксплуатацию бесхозяйных энергообъектов – снизить их аварийность за счет качественного обслуживания. Поэтому оборудование, которое филиал принимает на баланс, в плановом порядке ремонтируется и реконструируется, создавая инфраструктурные предпосылки для социально-экономического развития указанных территорий», – рассказал директор филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» Игорь Демчак.
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