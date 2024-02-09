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Более 600 школьников Москвы прошли "Посвящение в будущие профессионалы" в НИУ "МЭИ"

9 февраля 2024, 13:45 311 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: НИУ МЭИ
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Фото: НИУ «МЭИ»

Фото: НИУ «МЭИ»

8 февраля 2024 года, в День российской науки, в НИУ «МЭИ» прошло «Посвящение в будущие профессионалы» в рамках проектов Департамента образования и науки города Москвы. В мероприятии приняло участие более 600 учащихся 10-х инженерных и ИТ-классов города Москвы.

Ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев, директора институтов и заведующие кафедрами университета вручили участникам сувениры, символизирующие начало карьерного пути будущих профессионалов Москвы.

«В настоящее время мы живем во время 4-й промышленной революции, в эпоху умного производства, интернета вещей и киберфизических систем, которые позволяют с помощью датчиков собирать информацию с объектов, определенным образом ее обрабатывать и использовать для управления и улучшения работы. Все эти технологические изменения напрямую связаны с энергетикой. В Московском энергетическом институте мы обучаем будущих инженеров и IT-специалистов, чтобы они могли вносить свой вклад в развитие энергетики и высоких технологий», — прокомментировал ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Для старшеклассников провели интерактивные экскурсии, мастер-классы и квесты, в ходе которых они познакомились с образовательными и исследовательскими возможностями университета, прикоснулись к научным разработкам и поучаствовали в дискуссиях с учеными НИУ «МЭИ».

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Метки: НИУ МЭИ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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