8 февраля 2024 года, в День российской науки, в НИУ «МЭИ» прошло «Посвящение в будущие профессионалы» в рамках проектов Департамента образования и науки города Москвы. В мероприятии приняло участие более 600 учащихся 10-х инженерных и ИТ-классов города Москвы.

Ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев, директора институтов и заведующие кафедрами университета вручили участникам сувениры, символизирующие начало карьерного пути будущих профессионалов Москвы.

«В настоящее время мы живем во время 4-й промышленной революции, в эпоху умного производства, интернета вещей и киберфизических систем, которые позволяют с помощью датчиков собирать информацию с объектов, определенным образом ее обрабатывать и использовать для управления и улучшения работы. Все эти технологические изменения напрямую связаны с энергетикой. В Московском энергетическом институте мы обучаем будущих инженеров и IT-специалистов, чтобы они могли вносить свой вклад в развитие энергетики и высоких технологий», — прокомментировал ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Для старшеклассников провели интерактивные экскурсии, мастер-классы и квесты, в ходе которых они познакомились с образовательными и исследовательскими возможностями университета, прикоснулись к научным разработкам и поучаствовали в дискуссиях с учеными НИУ «МЭИ».