В Сочи завершилась IVмеждународная научно-техническая конференция «CIMв России и мире – 2024», посвященная гармонизации информационного обмена в электроэнергетике на базе стандартов Общей информационной модели (Common information model, CIM).

Очное участие в форуме приняли почти 200 профессионалов – профильные специалисты из крупнейших энергокомпаний России и ближнего зарубежья, разработчики и производители программного обеспечения и ИТ-решений, представители отраслевых ассоциаций.Мероприятие организовано Системным оператором при поддержке Министерства энергетики РФ.

Участники обсудили особенности информационного обмена в формате CIM, практические подходы к цифровому моделированию энергосистем и оборудования на базе единых стандартов, ключевые векторы развития технологии.

Важными темами форума стали нормативно-правовое обеспечение применения CIM в отрасли и основные направления совершенствования законодательного регулирования. Этим вопросам был посвящен доклад заместителя директора по правовым вопросам – начальника Департамента нормативно-правового обеспечения Системного оператора Златы Мальцан. Она подробно рассказала о шагах по переходу отрасли на электронный машиночитаемый документооборот и перечислила связанные с этим риски, а также меры по их предотвращению и минимизации. Она подчеркнула, что формирование нормативно-правовой базы, отвечающей задаче унификации информационного обмена, является важнейшим условием формирования единой взаимосогласованной информационной среды в масштабах отрасли, и поделилась планами по ее развитию в среднесрочной перспективе.

Начальник Службы развития и сопровождения ОИК Системного оператора Сергей Приходько ознакомил слушателей с результатами работы по унификации информационного взаимодействия внутри компании на основе использования цифрового двойника энергосистемы – Единой информационной модели ЕЭС России (ЕИМ). Он отметил, что с вводом ЕИМ был обеспечен процесс простой настройки информационного обмена между всеми 57 диспетчерскими центрами Системного оператора. В результате существенно снизилась трудоемкость организации получения данных, а диспетчерские центры смогли получать напрямую от РДУ всю требуемую для деловых процессов информацию в требуемом объеме, благодаря чему взаимная интеграция эксплуатируемых информационных систем в компании упростилась.

Необходимый инструментарий для обмена технологическими сведениями на базе CIM в масштабах отрасли сформировал запущенный Системным оператором в 2021 году CIM-портал – специализированный Портал обмена информационными моделями с субъектами электроэнергетики. Механизмы информационного взаимодействия с помощью этого ресурса разъяснил ведущий специалист Службы информационной модели Системного оператора Артем Жиленков.

Сотрудники Служб электрических режимов Тюменского и Новгородского РДУ Наталья Жаврид и Таисия Галкина поделились практическим опытом организации информационного обмена в формате cimxml для целей оперативно-диспетчерского управления с субъектами отрасли в операционных зонах этих филиалов Системного оператора. Они перечислили актуальные организационно-технические проблемы, связанные с предоставлением информации в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58651 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики», и представили предложения по их решению.

Особое внимание на форуме было уделено рассмотрению конкретных кейсов применения CIM в различных деловых процессах. В частности, заместитель начальника службы РЗА Системного оператора Дмитрий Ясько рассказал об использовании CIM в задачах технического учета РЗА, специалист Службы развития и сопровождения технологических систем Системного оператора Диана Гердт представила информацию о применении CIM для передачи в диспетчерские центры АО «СО ЕЭС» информации об аварийных событиях.

Практическое применение CIM стало ключевой темой обсуждения на круглом столе «CIM во внутренних и внешних процессах энергокомпании», ставшем важнейшим мероприятием завершающего дня форума. Участие в дискуссии приняли представители руководства профильных подразделений концерна «Росэнергоатом», ПАО «Россети», АО «Сетевая компания» (Татарстан), АО «СО ЕЭС». Модератором выступила заместитель генерального директора ПАО «Интер РАО», председатель правления Ассоциации «Цифровая энергетика» Тамара Меребашвили.

Участники обсудили практический опыт энергокомпаний по внедрению CIM, ключевые преимущества перехода на единую машиночитаемую модель данных, а также значение технологии в условиях глобального энергоперехода, характеризующегося массовым распространением возобновляемых источников энергии и распределенной генерации, а также развитием электротранспорта. Они отметили значимую роль Системного оператора в процессе унификации информационного обмена.

«Системный оператор берет на себя роль унификатора, методолога, вырабатывающего универсальную «азбуку», которая помогает всем нам говорить на одном языке и понимать все процессы одинаковым образом», – подчеркнула Тамара Меребашвили.

Отдельное внимание участников круглого стола было уделено вопросам подготовки профильных специалистов в области CIM. Они отметили высокую потребность в профессионалах, работающих на стыке информационных технологий и инженерно-технических специальностей и обладающих знаниями и навыками в области информационного моделирования на базе CIM, а также необходимость разработки и внедрения соответствующих образовательных программ.

Об опыте Системного оператора по формированию кадрового резерва и развитию соответствующих компетенций у сотрудников рассказали на конференции ведущий специалист Службы информационной модели Системного оператора Александр Сидоров и ведущий эксперт Службы автоматизированных систем диспетчерского управления ОДУ Урала Сергей Шевчук. Возможности организации обучения основным концепциям CIM они проиллюстрировали на примере взаимодействия ОДУ Урала с Уральским федеральным университетом.

Директор по автоматизированным системам диспетчерского управления Системного оператора Роман Богомолов поделился с собравшимися планами компании по запуску образовательного курса для специалистов в сфере информационного обмена на базе CIM. Запуск программы намечен на второе полугодие текущего года.

Высокий интерес профессионального сообщества привлекли и доклады специалистов Системного оператора, посвященные особенностям формирования и предоставления перспективных информационных и расчетных моделей энергосистем в формате CIM. Они прозвучали в завершающий день форума.

Активное участие в мероприятиях форума приняли представители компаний – разработчиков программного обеспечения и технических решений. Они поделились собственными наработками по использованию CIM для совершенствования систем технологического управления в электроэнергетике.

На форуме были озвучены предложения по оптимизации информационного обмена, расширению и доработке действующей базы стандартов и развитию CIM-портала. Также высказаны пожелания по развитию конференции и проведения в ее рамках отдельных специализированных секций, посвященных конкретным аспектам перехода на использование единых международных стандартов.

Подводя итоги конференции, Роман Богомолов отметил высокую актуальность повестки форума, серьезный профессиональный уровень представленных докладов, подчеркнул важность обмена накопленным практическим опытом по применению CIM и объединения усилий всех субъектов отрасли по тиражированию технологии для получения синергетического эффекта.

Материалы конференции будут выложены на официальном сайте Системного оператора в открытом доступе.