11 февраля в павильоне «Десятилетие науки и технологий» (№57, Атриум) пройдет публичная дискуссия об актуальных проектах и возможностях для женщин-ученых в честь Международного дня женщин и девочек в науке.

В ходе мероприятия можно будет не только задать вопрос, но и внести предложения в формирование женской научной повестки России.

В дискуссии примут участие представители органов государственной власти, академики и профессора. Минобрнауки представят заместители Министра Дарья Кирьянова и Ольга Петрова.

Старт в 11:00. Регистрация доступна по ссылке.

Организатором мероприятия выступает Министерство науки и высшего образования РФ.

Мероприятие призвано привлечь внимание общества к женской научной повестке в России, презентовать действующие меры государственной поддержки, показать нарастающее присутствие женщин и девочек в российском технологическом развитии и предпринимательстве, а также популяризировать концепцию женского наставничества и солидарности.

Будет организована онлайн-трансляция мероприятия.