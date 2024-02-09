Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Женщины в энергетике: 11.02.2024 на выставке "Россия" пройдет публичная дискуссия в честь Международного дня женщин и девочек в науке

9 февраля 2024, 16:45 210 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: РНК СИГРЭ
Авторы и источники / Правообладателям

11 февраля в павильоне «Десятилетие науки и технологий» (№57, Атриум) пройдет публичная дискуссия об актуальных проектах и возможностях для женщин-ученых в честь Международного дня женщин и девочек в науке.

В ходе мероприятия можно будет не только задать вопрос, но и внести предложения в формирование женской научной повестки России.

В дискуссии примут участие представители органов государственной власти, академики и профессора. Минобрнауки представят заместители Министра Дарья Кирьянова и Ольга Петрова.

Старт в 11:00. Регистрация доступна по ссылке.

Организатором мероприятия выступает Министерство науки и высшего образования РФ.

Мероприятие призвано привлечь внимание общества к женской научной повестке в России, презентовать действующие меры государственной поддержки, показать нарастающее присутствие женщин и девочек в российском технологическом развитии и предпринимательстве, а также популяризировать концепцию женского наставничества и солидарности.

Будет организована онлайн-трансляция мероприятия.

Обсудить на форуме
Метки: РНК СИГРЭ, ЖЕНЩИНЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
09.02.2024
АО "Оптиковолоконные Системы" совместно с ЦРПТ приступили к работе в рамках эксперимента по маркировке оптического волокна
09.02.2024
ЧЭАЗ внедряет в производство изобретения молодых ученых
09.02.2024
Система менеджмента качества ООО НПП "ИНТЕХ" прошла сертификацию ИНТИ
09.02.2024
Перевод информационного обмена на CIM – одно из важнейших направлений повышения эффективности деловых процессов в электроэнергетике
09.02.2024
"Россети Северный Кавказ" в 2023 году обеспечили электроэнергией почти 3,4 тыс. новых объектов на Ставрополье
Другие новости рубрики РНК СИГРЭ
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+