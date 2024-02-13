На заседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания особых экономических зон (ОЭЗ) и территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) в моногородах, прошедшем под руководством Заместителя Председателя Правительства – полномочного представителя Президента в ДФО Юрия Трутнева, поддержано создание двух новых ОЭЗ промышленно-производственного типа: «Эммаусс» в Тверской области и «Система» в Республике Мордовия. Кроме того, одобрено увеличение площади трёх действующих ОЭЗ в Липецкой, Калужской и Тульской областях, а также ТОР «Володарск» в Нижегородской области.

«На территории России действует 50 ОЭЗ. Общий объём инвестиций по проектам составляет 6,2 трлн рублей, из которых 1,2 трлн уже осуществлено. Объём налогов, уплаченных резидентами в бюджеты всех уровней, составляет 190 млрд рублей. В моногородах и ЗАТО создано 92 территории опережающего развития. Осуществлено более 305 млрд рублей инвестиций. Количество резидентов, реализующих проекты на преференциальных территориях (ТОР и ОЭЗ), составляет почти 2,5 тыс., создано более 172 тыс. рабочих мест. В будущих новых особых экономических зонах планируются к реализации проекты, имеющие большое значение для развития экономики нашей страны. В их числе – производство высокотехнологичных деталей для турбомашин, производство оптоволокна, а также отечественных канатных дорог», – сказал Юрий Трутнев.

«Особые экономические зоны показали свою эффективность, и мы поддерживаем инициативы по созданию новых площадок и расширению действующих ОЭЗ, показавших хорошие результаты. Положительный бюджетный эффект от работы ОЭЗ по итогу трёх кварталов 2023 года оценивается более чем в 57 млрд рублей. На 329 млрд рублей господдержки пришлось более 386 млрд рублей налоговых и неналоговых платежей», – отметил заместитель Министра экономического развития Дмитрий Вахруков.

В ОЭЗ «Эммаусс» в Тверской области формируются условия для создания сразу нескольких отраслевых кластеров – логистического, промышленного, химического. Резиденты планируют создать более 8 тыс. новых рабочих мест.

«Прогнозируется, что совокупный объём налоговых отчислений в бюджеты всех уровней за указанный период превысит 38 млрд рублей, страховых взносов – 25,5 млрд рублей. В настоящее время готовность к участию в проекте подтвердили восемь компаний. В том числе это производства, не имеющие аналогов в России, чья продукция будет востребована для развития инфраструктуры всей нашей страны. Все проекты находятся в высокой степени готовности, в первом полугодии 2025 года планируется запуск первых производств», – доложил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Новая ОЭЗ «Система» появится в Республике Мордовия. На двух площадках, расположенных в Саранске и Лямбирском районе, планируется реализация целого ряда высокотехнологичных проектов. Резиденты готовы создать более 760 новых рабочих мест.

«Задача обеспечения технологического суверенитета, поставленная Президентом России, сейчас ключевая для всей страны. Мордовия проводит большую работу по созданию комфортных условий для инвесторов в нашей республике. Важнейший механизм – создание особой экономической зоны. Будем поддерживать импортозамещающие проекты именно в сферах высокотехнологичного производства», – прокомментировал глава Республики Мордовия Артём Здунов.

Расширение ОЭЗ «Липецк» в Липецкой области направлено на развитие современного сельскохозяйственного машиностроения. Новая площадка ОЭЗ создаётся на территории бывшего Липецкого тракторного завода, где компания «Амкодор» из Республики Беларусь намерена локализовать производство прицепного оборудования и сельхозмашин. Резидентами планируется создать 2,5 тыс. рабочих мест.

На расширенной территории ОЭЗ «Калуга» в Калужской области планируют развивать фармацевтический кластер. На текущий момент заявлено три проекта с инвестициями на сумму более 17 млрд рублей и планами по созданию 2 тыс. новых рабочих мест.

Проект расширения территории ОЭЗ «Узловая» в Тульской области предполагает строительство малотоннажного комплекса по производству сжиженного природного газа.

В ТОР «Володарск» в Нижегородской области будет запущено уникальное производство тканей различного назначения и текстильных нитей и создано 300 новых рабочих мест. Объём инвестиций в проект составит порядка 1,5 млрд рублей.