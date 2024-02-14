На торжественной церемонии в Доме правительства Ульяновской области вручены 28 свидетельств о занесении на региональную Доску почета «Лучшие люди Ульяновской области». В числе награжденных — директор по производству АО «Контактор» Игорь Анциферов.

Игорь Анциферов работает на заводе более 20 лет. Трудовой путь начинал инженером-технологом цеха эксплуатации оснастки, прошел несколько ступеней карьерной лестницы и с 2017 года является директором по производству АО «Контактор» — одного из старейших электротехнических предприятий России.

Благодаря профессионализму Игоря Анциферова на предприятии на 3% повышена производительность труда, применяются инструменты оперативного планирования, внедряются стандарты бережливого производства. За время работы он сумел создать сплоченный и работоспособный коллектив, передавая коллегам и молодым специалистам свой огромный производственный и жизненный опыт.

Многие сотрудники АО «Контактор», как и Игорь Анциферов, работают на предприятии много лет. Здесь трудятся целые семейные династии — например, общий стаж семьи Пожидаевых на заводе составляет 88 лет, а семьи Некрасовых — 74 года. Ещё одна семейная династия — Кудюровых — связана с заводом 52 года, а Сорокины — 35 лет.

IEK GROUP поздравляет сотрудников АО «Контактор» с заслуженными наградами и желает дальнейших трудовых достижений!