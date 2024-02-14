Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Директор по производству АО "Контактор" Игорь Анциферов получил государственную награду

14 февраля 2024, 14:15 410 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Группа компаний IEK
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: IEK GROUP

Фото: IEK GROUP

На торжественной церемонии в Доме правительства Ульяновской области вручены 28 свидетельств о занесении на региональную Доску почета «Лучшие люди Ульяновской области». В числе награжденных — директор по производству АО «Контактор» Игорь Анциферов.

Игорь Анциферов работает на заводе более 20 лет. Трудовой путь начинал инженером-технологом цеха эксплуатации оснастки, прошел несколько ступеней карьерной лестницы и с 2017 года является директором по производству АО «Контактор» — одного из старейших электротехнических предприятий России.

Благодаря профессионализму Игоря Анциферова на предприятии на 3% повышена производительность труда, применяются инструменты оперативного планирования, внедряются стандарты бережливого производства. За время работы он сумел создать сплоченный и работоспособный коллектив, передавая коллегам и молодым специалистам свой огромный производственный и жизненный опыт.

Многие сотрудники АО «Контактор», как и Игорь Анциферов, работают на предприятии много лет. Здесь трудятся целые семейные династии — например, общий стаж семьи Пожидаевых на заводе составляет 88 лет, а семьи Некрасовых — 74 года. Ещё одна семейная династия — Кудюровых — связана с заводом 52 года, а Сорокины — 35 лет.

IEK GROUP поздравляет сотрудников АО «Контактор» с заслуженными наградами и желает дальнейших трудовых достижений!

Обсудить на форуме
Метки: IEK GROUP, КОНТАКТОР
Отрасль: Электротехника 
IEK
6.78

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
14.02.2024
Новые резиденты ТОР "Забайкалье" инвестируют более 3 млрд рублей и трудоустроят более 500 местных специалистов
14.02.2024
Добывающему разрезу в Красноярском крае построят новую железную дорогу
14.02.2024
Самарские энергетики готовятся к реализации ремонтной программы
14.02.2024
"Россети Тюмень" направили свыше 10 млн рублей на развитие энергоинфраструктуры в Сургуте
14.02.2024
Студенческие о​тряды НИУ "МЭИ" вошли в ТОП-5 штабов России и заняли первое место среди вузов Москвы
Другие новости рубрики Компании
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно