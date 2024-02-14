Сегодня в Кстове в детском саду № 32 состоялось итоговое мероприятие по проекту «Растения дарят здоровье детям!», который реализуется в рамках программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел». Детское учреждение получило комплект фитонцидных растений, которые способствуют улучшению микроклимата в помещениях и снижению заболеваемости детей ОРВИ, а дети устроили по этому поводу концерт.

В празднике участвовали представители Законодательного собрания Нижегородской области, экологического центра «Дронт» и организации «Зеленый мир». Следующий комплект растений отправится в детский сад № 25 «Светлячок», торжественное вручение состоится 28 февраля.

Проект «Растения дарят здоровье детям!» реализуется общественной организацией «Зеленый мир» на территории Нижегородской области с 2007 года в партнерстве с Законодательным собранием Нижегородской области. Девять лет подряд на территории Кстовского района проект проходит при финансовой поддержке «РусВинила» и компании СИБУР.

Основная цель проекта - озеленение дошкольных учреждений фитонцидными растениями для оздоровления детей, что особенно актуально в период обострения вирусов ОРВИ и гриппа. По результатам многолетней медицинской статистики, заболеваемость в осенне-весенний период снижается до 30%. Кроме того, проект включает работу по экологическому просвещению детей, их родителей и воспитателей детских садов.

Координатором проекта является Надежда Малова, председатель Нижегородской областной общественно-экологической организации «Зеленый мир». Постоянным информационным партнером проекта выступает издательский дом «Земляки».

Программа социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» запущена 1 февраля 2016 года во всех ключевых городах деятельности компании и осуществляется по семи направлениям, которые охватывают наиболее важные общественные сферы: культуру, развитие городов, образование и науку, спорт и здоровый образ жизни, охрану окружающей среды, инклюзию и волонтерство. Подробная информация о программе доступна на сайте www.formula-hd.ru.