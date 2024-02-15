Юрий Трутнев встретился с инвесторами Приморского края

Во Владивостоке Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание по вопросу реализации крупнейших инвестиционных проектов в Приморском крае.

«Десять лет назад мы начали работу по развитию Дальнего Востока с создания системы привлечения инвестиций. Уверен, что сейчас это ключ к дальнейшему экономическому и социальному развитию. Благодаря этому нам удалось выйти на превышение большинства показателей экономического роста относительно среднероссийского уровня. Если говорить о Приморье, то регион занимает лидирующие позиции по ряду показателей, связанных с привлечением инвестиций. Стоит на первом месте по созданию новых рабочих мест. На втором – с точки зрения общего объёма привлечения. На территории края с применением мер господдержки реализуется более 2 тыс. инвестиционных проектов, 718 млрд рублей уже вложено. По соглашениям общий объём будет составлять 3,2 трлн рублей. 466 проектов введено в эксплуатацию. 60 тыс. новых рабочих мест создано. В числе крупнейших проектов – такие знаковые для всей страны, как судоверфь “Звезда„, Находкинский завод минеральных удобрений, морской порт Суходол. Понятно, что Приморье обладает целым рядом преимуществ. По сути дела, является воротами на Дальний Восток со стороны целого ряда наших соседей. Работу по поддержке инвестиций мы будем продолжать. Для этого необходимо периодически встречаться с инвесторами, узнавать о том, какие проблемы, в чём мы можем помочь. Собственно говоря, для этого здесь и собрались. Сегодня рассмотрим ход реализации проектов с общим объёмом инвестиций 290 млрд рублей. Проекты в области судостроения, сельского хозяйства, туризма, логистики», – открыл совещание Юрий Трутнев.

Рассматривались инвестпроекты в сфере промышленности, сельского хозяйства, туризма, транспортно-логистической отрасли.

Был представлен проект по реконструкции и техническому перевооружению АО «30-й судоремонтный завод». Приоритетными видами деятельности резидента ТОР «Большой Камень» являются проведение комплексного ремонта судов всех типов на класс регистра с выдачей классификационного свидетельства, в том числе доковый ремонт, корпусные и сварочные работы, водолазные и подводно-технические работы; ремонт механической части и агрегатов, ремонт судовых механизмов и оборудования; стендовые, ходовые и швартовые испытания; утилизация судов. Модернизация предприятия проходит в рамках реализации производственной программы судостроительного комплекса «Звезда» с учётом растущего количества и масштаба реализуемых судостроительных проектов (заказов) посредством создания современного флота. На данный момент идёт стадия проектирования.

Компания «ГринАгро-Краснореченский» в Кировском районе планирует построить вертикально интегрированный молочный комплекс по производству до 60 тыс. т молока в год с содержанием 5,6 тыс. голов дойного стада. Вложения в проект составят 20 млрд рублей. Сейчас идёт разработка проектно-сметной документации и подготовка документов для получения статуса резидента ТОР.

Обсуждалась реализация проекта резидента свободного порта Владивосток по созданию многофункционального комплекса Burny в районе мыса Бурного. МФК «Бурный» – проект, созданный в соответствии с концепцией «город в городе». На одной территории собраны бизнес-центр класса «А», пятизвёздочный апарт-отель, три ресторана, кафе и бар, современные пространства для мероприятий, многоуровневый паркинг на 300 мест, в 2024 году запланировано открытие фитнес-центра с акватермальной зоной и клуба здоровья и долголетия.

В Арсеньеве появится современный круглогодичный семейный горнолыжный комплекс. Реализацией проекта занимается «Приморье СпортОтельИнвест». Курорт станет новой точкой притяжения для жилищного строительства – до 2030 года рядом появится около 154 тыс. кв. м жилья для более чем 3 тысяч семей. Будут обустроены горнолыжные трассы общей протяжённостью почти 28 км, создана вся необходимая для комфортного отдыха инфраструктура: кассы, прокат, детский центр, ресторан, закрытый и открытый бассейны, а также отель на 350 номеров.

Обсуждался ход строительства специализированного морского порта Суходол в незамерзающей бухте Теляковского в Шкотовском округе. Терминал общей площадью более 190 га строится с помощью режима свободного порта Владивосток. Уже полностью достроен и находится на этапе ввода в эксплуатацию специализированный угольный терминал. Терминал оборудован двумя грузовыми причалами для приёма крупногабаритных судов. В 2023 году состоялись первые тестовые отгрузки угля по технологиям «склад – судно» и «вагон – судно». Порт успешно справился с поставленными задачами и готов к выходу на планируемую мощность перевалки 12 млн т в год с последующим увеличением до 20 млн т в год. План перспективного развития инвестпроекта включает несколько этапов строительства. В результате, помимо угольного терминала, на территории возведут контейнерный и зерновой терминалы, терминалы сжиженного природного и углеводородного газа, терминал минеральных удобрений, бункеровочную базу и судостроительную зону, рыбный кластер и промышленно-логистическую зону.

ООО «ВСК» в статусе резидента свободного порта Владивосток приступило к созданию транспортно-логистического узла и расширению мощностей контейнерного терминала. Стоимость проекта составит 162,4 млрд рублей. В настоящее время идёт проектирование будущего транспортно-логистического узла, закупка оборудования, проводится реконструкция контейнерного терминала.

Компания «Фининвест» проектирует строительство транспортно-логистического центра «Артём» в одноимённом населённом пункте. Инвестор намерен получить статус резидента ТОР «Приморье».

На площадке «Надеждинская» ТОР «Приморье» появится современный высокотехнологичный складской комплекс площадью 150 тыс. кв. м ООО «Вайлдберриз».

«Мы с Минвостокразвития России отработаем всевозможные варианты поддержки таких проектов. Это те вещи, которые помогут инвестору гораздо легче пройти сложный инвестиционный цикл. Регион в этом участвует и понимает, что от этого есть польза и государству, и людям, которые будут работать на этих предприятиях», – сказал губернатор Приморья Олег Кожемяко.

По словам Министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, отмечается высокая востребованность и эффективность тех инструментов, которые уже существуют и позволяют привлекать на Дальний Восток рекордный объём инвестиций.

«Темп роста инвестиций на Дальнем Востоке в три раза выше, чем в среднем по России. Новые инструменты, которые мы вводим, работают. Благодаря дальневосточной концессии строится горнолыжный курорт в Арсеньеве. Дальневосточная концессия станет важным рычагом реализации масштабной программы реновации дальневосточных городов, запущенной по поручению Президента России. Этот новый механизм позволяет реализовать масштабные проекты уже сегодня – чтобы они приносили пользу и людям, и экономике», – отметил он.

Юрий Трутнев ещё раз акцентировал внимание на необходимости поддержки инвесторов.