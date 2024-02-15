19 случаев неучтенного потребления электроэнергии криптофермами пресекли «Россети Северный Кавказ» в 2023 году. Объем похищенного энергоресурса равен 22,5 млн киловатт-часов. В денежном выражении ущерб, причиненный электросетевому комплексу макрорегиона «черными» майнерами, составил почти 79,6 млн рублей.

Антирейтинг любителей несанкционированного подключения к электросетям для получения криптовалюты возглавляет Республика Дагестан. Здесь зафиксировано 16 случаев энерговоровства на 66,6 млн рублей.

Два факта хищения электроэнергии для добычи цифровых активов на 6,3 млн рублей энергетики выявили на Ставрополье, один на 6,6 млн рублей – в Кабардино-Балкарии.

По каждому случаю специалисты энергокомпании составили акты о бездоговорном и безучетном потреблении электроэнергии. Вместе с соответствующими заявлениями они направлены в правоохранительные органы для принятия дальнейших мер реагирования в рамках действующего законодательства. По шести фактам возбуждены уголовные дела. Кроме того, нарушители оплачивают выставленные счета, значительно превышающие стоимость электроэнергии, использованной законным путем. Сумма возмещения рассчитана, исходя из максимально возможного потребления подключенного оборудования в круглосуточном режиме с момента последней проверки. Счет дополняет штраф, предусмотренный действующим законодательством.

«Россети Северный Кавказ» уделяют повышенное внимание выявлению и предотвращению подобных фактов, поскольку деятельность «черных» майнеров становится причиной превышения максимально допустимой нагрузки на линии электропередачи и трансформаторные подстанции, существенно повышая риск возникновения технологических нарушений и пожаров на энергообъектах.

Кроме того, действия нарушителей могут повлечь угрозу для здоровья и жизни окружающих, а отсутствие платы за потребленную электроэнергию значительно тормозит модернизацию электросетевого комплекса.

Работа энергетиков в данном направлении уже показала свою эффективность и активно продолжается совместно с правоохранительными органами.