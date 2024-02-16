Губернатор Кировской области Александр Соколов и генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский посетили филиал «Кировэнерго» и осмотрели вновь созданный многофункциональный информационно-технологический центр, а также обсудили итоги деятельности в 2023 году и перспективы развития электросетевого комплекса региона.



Глава энергокомпании отметил, что качественная реализация производственных программ позволила значительно снизить количество технологических нарушений в 2023 году. При подготовке к зиме филиал перевыполнил план работ на 15%: было отремонтировано 382 километра линий электропередачи, расчищено более 3200 га трасс ВЛ.



Александр Соколов в свою очередь поблагодарил энергетиков за принятые меры по надежности электроснабжения. Отдельно обсудили прохождение отопительного сезона, в том числе в поселке Лесной Верхнекамского района. В рамках концессионного соглашения с Правительством области филиал выполняет там функции теплоснабжающей организации. При подготовке к сезону холодов специалисты «Кировэнерго» отремонтировали и реконструировали тепловые сети и оборудование, заменили устаревший котел на современный.



Другими темами встречи стали наружное освещение населенных пунктов области и подготовка к 650-летию Кирова.

«От качественной работы энергетиков во многом зависит развитие региона. Сегодня мы обсудили ключевые вопросы деятельности энергокомпании на территории Кировской области. Во всех направлениях «Россети Центр» демонстрирует ответственный подход к делу. Уверен, наше партнерство поможет добиться еще более высоких результатов на благо наших жителей», – сказал Александр Соколов.