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  • Александр Соколов и Игорь Маковский обсудили актуальные вопросы электросетевого комплекса в регионе

Александр Соколов и Игорь Маковский обсудили актуальные вопросы электросетевого комплекса в регионе

16 февраля 2024, 15:45 408 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Центр
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Губернатор Кировской области Александр Соколов и генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский  посетили филиал «Кировэнерго» и осмотрели вновь созданный многофункциональный информационно-технологический центр, а также обсудили итоги деятельности в 2023 году и перспективы развития электросетевого комплекса региона.

Глава энергокомпании отметил, что качественная реализация производственных программ позволила значительно снизить количество технологических нарушений в 2023 году. При подготовке к зиме филиал перевыполнил план работ на 15%: было отремонтировано 382 километра линий электропередачи, расчищено более 3200 га трасс ВЛ.

Александр Соколов в свою очередь поблагодарил энергетиков за принятые меры по надежности электроснабжения. Отдельно обсудили  прохождение отопительного сезона, в том числе в поселке Лесной Верхнекамского района. В рамках концессионного соглашения с Правительством области филиал выполняет там функции теплоснабжающей организации. При подготовке к сезону холодов специалисты «Кировэнерго» отремонтировали и реконструировали тепловые сети и оборудование, заменили устаревший котел на современный.

Другими темами встречи стали наружное освещение населенных пунктов области и подготовка к 650-летию Кирова.

«От качественной работы энергетиков во многом зависит развитие региона. Сегодня мы обсудили ключевые вопросы деятельности энергокомпании на территории Кировской области. Во всех направлениях  «Россети Центр» демонстрирует ответственный подход к делу. Уверен, наше партнерство поможет добиться еще более высоких результатов на благо наших жителей», – сказал Александр Соколов.

«Обеспечение надежного электроснабжения потребителей – основная, но не единственная задача кировских энергетиков. Наши специалисты активно занимаются вопросами наружного освещения населенных пунктов региона. Мы и в дальнейшем продолжим работу в этом направлении. Конструктивное сотрудничество с Правительством Кировской области позволит в полной мере реализовать потенциал филиала с высокой эффективностью по всем направлениям нашей деятельности», – отметил Игорь Маковский.

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Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ, КИРОВЭНЕРГО, ИГОРЬ МАКОВСКИЙ
Отрасль: Электроэнергетика 

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