В 2024 году IEK GROUP отмечает 25-летие создания своего бизнеса. Как изменилась компания и какой будет стратегия ее развития в будущем — об этом в ходе «Открытого интервью» рассказал газете «Энергетика и промышленность России» генеральный директор IEK GROUP Андрей Забелин.

За последние годы IEK GROUP нарастила производство — сегодня у компании 11 предприятий. Расширен портфель брендов, которые собираются в единую монолитную структуру, приобретены новые компетенции в результате пяти сделок M&А.

Успешность своей стратегии компания подтвердила динамикой развития, а также итогами работы предприятий. Ярким примером является производитель пластиковых корпусов «Текфор», который вошел в состав холдинга в 2023 году. Всего за год объем производства на заводе вырос на 45%! В целом рост бизнеса IEK GROUP за прошедший год составил больше 20%.

— Действительно, компания сильно изменилась и обрела новый статус, теперь она задает стандарты и является примером на отечественном рынке электротехники, — отмечает Андрей Забелин. — После ухода европейских брендов IEK GROUP готова заместить их оборудование инновационными продуктами. Приобретение в 2023 году российских активов французской компании Legrand Group дает нам еще больше возможностей для развития и достижения самых амбициозных целей.

Полностью интервью генерального директора IEK GROUP Андрея Забелина смотрите на сайте газеты «Энергетика и промышленность России».