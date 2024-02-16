Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» поставил свою продукцию для ремонтных работ на автомобильный завод «Урал».

«Урал» расположен в челябинском городе Миассе. Предприятие выпускает бортовые грузовики повышенной проходимости для разных сфер промышленности: автоцистерны, вахтовые автобусы, самосвалы, седельные тягачи и другие модификации. На базе шасси «Урал» изготавливается более 400 видов спецтехники. В рабочую смену с конвейера сходит в среднем 35 грузовиков, годовой объем выпуска — примерно 9 тысяч грузовиков.