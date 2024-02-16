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  • Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" поставил свою продукцию для ремонтных работ на автомобильный завод "Урал"

Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" поставил свою продукцию для ремонтных работ на автомобильный завод "Урал"

16 февраля 2024, 10:12 154 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ООО Кабельный завод ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
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Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» поставил свою продукцию для ремонтных работ на автомобильный завод «Урал».

«Урал» расположен в челябинском городе Миассе. Предприятие выпускает бортовые грузовики повышенной проходимости для разных сфер промышленности: автоцистерны, вахтовые автобусы, самосвалы, седельные тягачи и другие модификации. На базе шасси «Урал» изготавливается более 400 видов спецтехники. В рабочую смену с конвейера сходит в среднем 35 грузовиков, годовой объем выпуска — примерно 9 тысяч грузовиков.

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Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
EXPT
9.99

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