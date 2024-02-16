Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Компания TDM ELECTRIC подписала соглашение о сотрудничестве с ФАУ "РосКапСтрой" при Минстрой РФ

16 февраля 2024, 15:30 397 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: TDM ELECTRIC
Авторы и источники / Правообладателям

На этой неделе на базе Екатеринбургского филиала ФАУ «РосКапСтрой» прошло торжественное открытие Регионального центра подготовки рабочих кадров в области строительства и ЖКХ Уральского федерального округа.

В рамках мероприятия состоялась презентация образовательных программ, реализуемых Региональным центром, экскурсия по инновационным классам, доклад о программах обучения по подготовке и переподготовке рабочих специальностей строительных профессий.

Открытие посетил ИО Министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Сурганов Г.В., директор Департамента разрешительной деятельности и межведомственного взаимодействия Министерства строительства и ЖКХ РФ Тихомиров А.П., первый заместитель Министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Алпатова Л.П., директор ФАУ «РосКапСтрой» Максимова Ю.Г., а также Директор по связям с органами государственной власти и общественностью TDM ELECTRIC Зорин Д.Е.

На мероприятии состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Федеральным автономным учреждением «РосКапСтрой» при Минстрой РФ и компанией TDM ELECTRIC. Цель которого - долгосрочное партнерское сотрудничество, реализация совместных образовательных проектов в Российской Федерации.

«Корректная и безопасная работа электротехнического оборудования напрямую зависит от профессиональных компетенций специалистов по монтажу и эксплуатации этого оборудования. Поэтому компания TDM ELECTRIC будет поддерживать проекты ФАУ «РосКапСтрой», направленные на реализацию образовательных программ для рабочих специальностей стройиндустрии.

В соответствие с соглашением о сотрудничестве, на базе Регионального центра в г. Екатеринбург будут оборудованы площадки для проведения практического обучения электромонтажников.

Наша общая цель – рост числа профессионально подготовленных специалистов для отрасли», - поделился на мероприятии Директор по связям с органами государственной власти и общественностью Дмитрий Зорин.

Обсудить на форуме
Метки: TDM ELECTRIC, ОБРАЗОВАНИЕ
Отрасль: Электротехника Строительство 
TDMZ
5.17

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Мы запустили подписку RusCable Плюс!

Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!

Оформить подписку за 45р/день

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
16.02.2024
В опорном вузе Ростовской АЭС открылся Центр оценки и развития универсальных компетенций для студентов
16.02.2024
Приглашаем к работе в новой рабочей группе Исследовательских комитетов СИГРЭ B3 и A3
16.02.2024
Аварийный режим работы электросети мог стать причиной пожара во дворе "Известия холл"
16.02.2024
Десять ведущих университетов РФ объединились для усиления ТЭК молодыми кадрами
16.02.2024
На Кармановскую ГРЭС продолжается поставка нового оборудования
Другие новости рубрики Компании
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+