На этой неделе на базе Екатеринбургского филиала ФАУ «РосКапСтрой» прошло торжественное открытие Регионального центра подготовки рабочих кадров в области строительства и ЖКХ Уральского федерального округа.

В рамках мероприятия состоялась презентация образовательных программ, реализуемых Региональным центром, экскурсия по инновационным классам, доклад о программах обучения по подготовке и переподготовке рабочих специальностей строительных профессий.

Открытие посетил ИО Министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Сурганов Г.В., директор Департамента разрешительной деятельности и межведомственного взаимодействия Министерства строительства и ЖКХ РФ Тихомиров А.П., первый заместитель Министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Алпатова Л.П., директор ФАУ «РосКапСтрой» Максимова Ю.Г., а также Директор по связям с органами государственной власти и общественностью TDM ELECTRIC Зорин Д.Е.

На мероприятии состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Федеральным автономным учреждением «РосКапСтрой» при Минстрой РФ и компанией TDM ELECTRIC. Цель которого - долгосрочное партнерское сотрудничество, реализация совместных образовательных проектов в Российской Федерации.