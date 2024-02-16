Спецвыпуск RusCable Insider #344
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На этой неделе на базе Екатеринбургского филиала ФАУ «РосКапСтрой» прошло торжественное открытие Регионального центра подготовки рабочих кадров в области строительства и ЖКХ Уральского федерального округа.
В рамках мероприятия состоялась презентация образовательных программ, реализуемых Региональным центром, экскурсия по инновационным классам, доклад о программах обучения по подготовке и переподготовке рабочих специальностей строительных профессий.
Открытие посетил ИО Министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Сурганов Г.В., директор Департамента разрешительной деятельности и межведомственного взаимодействия Министерства строительства и ЖКХ РФ Тихомиров А.П., первый заместитель Министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Алпатова Л.П., директор ФАУ «РосКапСтрой» Максимова Ю.Г., а также Директор по связям с органами государственной власти и общественностью TDM ELECTRIC Зорин Д.Е.
На мероприятии состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Федеральным автономным учреждением «РосКапСтрой» при Минстрой РФ и компанией TDM ELECTRIC. Цель которого - долгосрочное партнерское сотрудничество, реализация совместных образовательных проектов в Российской Федерации.
«Корректная и безопасная работа электротехнического оборудования напрямую зависит от профессиональных компетенций специалистов по монтажу и эксплуатации этого оборудования. Поэтому компания TDM ELECTRIC будет поддерживать проекты ФАУ «РосКапСтрой», направленные на реализацию образовательных программ для рабочих специальностей стройиндустрии.
В соответствие с соглашением о сотрудничестве, на базе Регионального центра в г. Екатеринбург будут оборудованы площадки для проведения практического обучения электромонтажников.
Наша общая цель – рост числа профессионально подготовленных специалистов для отрасли», - поделился на мероприятии Директор по связям с органами государственной власти и общественностью Дмитрий Зорин.
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