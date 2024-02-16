Правительство России выделило 30 млрд рублей на создание инфраструктуры города-спутника Владивостока по программе развития Дальнего Востока. Об этом сообщил на совещании по реализации проекта вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"В рамках проекта "Большой Владивосток" рядом со столицей Приморского края будет создан новый город-спутник. Работа над мастер-планом города-спутника идет с 2022 года. В 2024 году планируются начать уже строительные работы. 30 млрд рублей на инфраструктуру выделено в рамках государственной программы развития Дальнего Востока", - сказал вице-премьер.

Он отметил, что строительство нового города это большое событие как для Дальнего Востока, так и для всей страны.

"Начинаем строить новый город. При этом у нас есть возможность сразу строить его правильно, обустраивая важнейшую для приморского города часть - набережную. То есть надо сейчас объединить усилия, и все сделать правильно, красиво и комфортно для людей", - отметил Трутнев.

Как ранее заявлял министр по развитию Дальнего востока и Арктики Алексей Чекунков, проектирование коммуникаций и создание набережной вдоль Амурского залива станет первым объектом строительства города-спутника в 2024 году.

Соглашение о создании нового города Спутник в 30 км от Владивостока было подписано в 2021 году на Восточном экономическом форуме. Спутник будет рассчитан на проживание 300 тыс. жителей, площадь застройки - 925 га, в рамках проекта планируется построить 2,8 млн кв. м. жилья. Население агломерации (вместе с населением городов Владивостока и Артема) совокупно может составить 1 млн человек.