В ТОР "Приморье" планируют разместить склад Wildberries

Высокотехнологичный складской комплекс Wildberries будет создан на территории опережающего развития (ТОР) "Приморье", сообщила пресс-служба полномочного представительства президента в Дальневосточном федеральном округе.

"На площадке "Надеждинская" ТОР "Приморье" появится современный высокотехнологичный складской комплекс площадью 150 тыс. кв. м ООО "Вайлдберриз", - говорится в сообщении.

По итогам прошедшей во Владивостоке встречи с инвесторами Приморского края полпредство отмечает и другие крупные логистические проекты, которые сегодня находятся на разных стадиях реализации. Так ООО "ВСК" в статусе резидента свободного порта Владивосток приступило к созданию транспортно-логистического узла и расширению мощностей контейнерного терминала. Стоимость проекта составит 162,4 млрд рублей. Сейчас идет проектирование будущего транспортно-логистического узла, закупка оборудования, проводится реконструкция контейнерного терминала.