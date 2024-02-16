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В ТОР "Приморье" планируют разместить склад Wildberries

16 февраля 2024, 17:15 398 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ТАСС

Высокотехнологичный складской комплекс Wildberries будет создан на территории опережающего развития (ТОР) "Приморье", сообщила пресс-служба полномочного представительства президента в Дальневосточном федеральном округе.

"На площадке "Надеждинская" ТОР "Приморье" появится современный высокотехнологичный складской комплекс площадью 150 тыс. кв. м ООО "Вайлдберриз", - говорится в сообщении.

По итогам прошедшей во Владивостоке встречи с инвесторами Приморского края полпредство отмечает и другие крупные логистические проекты, которые сегодня находятся на разных стадиях реализации. Так ООО "ВСК" в статусе резидента свободного порта Владивосток приступило к созданию транспортно-логистического узла и расширению мощностей контейнерного терминала. Стоимость проекта составит 162,4 млрд рублей. Сейчас идет проектирование будущего транспортно-логистического узла, закупка оборудования, проводится реконструкция контейнерного терминала.

"Компания "ФинИнвест" готовит проект по строительству транспортно-логистического центра "Артем" в одноименном населенном пункте. Инвестор намерен получить статус резидента ТОР "Приморье". Компания "ФинИнвест" планирует вложить в проект 14,8 млрд рублей. Всего будет создано более 550 новых рабочих мест. Новый транспортно-логистический узел будет способствовать ускорению экспортных и импортных контейнерных перевозок, станет драйвером развития смежных производств, а также будет содействовать ускоренному развитию грузооборота края", - сообщила пресс-служба. 

 
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Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, Wildberries, ТОР ПРИМОРЬЕ
Отрасль: Строительство 

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