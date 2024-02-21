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Резидент "Сколково" внедрит аналитические инструменты для оптимизации процессов на промышленных предприятиях

21 февраля 2024, 13:30 429 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: Сколково
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CyberPhysics, резидент «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ), и группа компаний «Рексофт» подписали соглашение о партнерстве. Компании планируют совместное внедрение решений в области предиктивной аналитики оборудования и оптимизации технологических процессов для промышленных предприятий.

 

Сотрудничество между «Рексофт» и CyberPhysics направлено на предоставление клиентам комплексных услуг по созданию цифровых технологических моделей для оптимизации производственных процессов и предиктивной аналитики оборудования. Благодаря поддержке большинства открытых протоколов связи решения от CyberPhysics интегрируются в системы корпоративного уровня предприятий, обеспечивая эффективное управление производством и предотвращение аварийных ситуаций.

CyberPhysics — ведущий разработчик программного обеспечения, сфокусированный на создании инновационных решений для оптимизации производственных процессов. Одним из ключевых продуктов компании является решение CyberStudio. Платформа представляет собой полностью отечественную разработку, предназначенную для предиктивной аналитики промышленного оборудования и оптимизации технологических процессов на основе цифровых двойников. CyberStudio дает возможность прогнозировать и исключать аварийные ситуации по причине отказа техники. Кроме того, ПО позволяет улучшить производственные процессы в режиме реального времени, а также разрабатывать оптимизационные модели для различных технологических процессов и оборудования без написания кода.

«Команда «Рексофт» имеет все необходимые ресурсы и опыт, чтобы реализовать полный спектр работ, включая обследование производства, определение оптимального способа создания цифровой модели, рекомендации базовой платформы для разработки и непрерывное усовершенствование модели на основе новых данных, — отмечает Ольга Макова, директор департамента нефти и газа группы «Рексофт». — Мы уверены, что сотрудничество с CyberPhysics принесет ощутимую пользу нашим клиентам и позволит достичь новых высот в оптимизации производства. Наше партнерство подтверждает стремление использовать инновационные разработки во благо клиента».

«От лица команды CyberPhysics хочу сказать, что мы рады предстоящей работе с группой «Рексофт». В проектах по внедрению нашей платформы важно полное понимание того, как устроено производство и бизнес-процессы у заказчика. Команда департамента нефти и газа группы «Рексофт» обладает нужной экспертизой, что обеспечит возможность быстрого внедрения и правильной интеграции с текущими системами заказчика», — отмечает Сергей Николаев, генеральный директор компании CyberPhysics.


 

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Метки: СКОЛКОВО, ЦИФРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ЦИФРОВИЗАЦИЯ, IT
Отрасль: IT 

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