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Регионы смогут направлять высвобождаемые в рамках реструктуризации бюджетных кредитов средства на создание и развитие инфраструктуры технопарков в сфере высоких технологий. Постановление подписано Председателем Правительства Михаилом Мишустиным. Оно направлено на создание дополнительных стимулов для реализации в субъектах страны новых инвестиционных проектов.
Действующий механизм реструктуризации обязательств регионов по бюджетным кредитам был запущен в 2021 году по поручению Президента и стал частью комплекса мер по обеспечению финансовой устойчивости субъектов.
Реструктуризация проводится при условии направления высвобождаемых средств на строительство объектов инфраструктуры для привлечения средств частных инвесторов в наиболее актуальные по отраслевой специализации новые инвестиционные проекты.
«Всё это важно для запуска новых производств и создания отечественных инновационных продуктов, востребованных людьми», – отметил Михаил Мишустин, комментируя принятое решение на заседании Правительства 21 февраля.
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