Регионы смогут направлять высвобождаемые в рамках реструктуризации бюджетных кредитов средства на создание и развитие инфраструктуры технопарков в сфере высоких технологий. Постановление подписано Председателем Правительства Михаилом Мишустиным. Оно направлено на создание дополнительных стимулов для реализации в субъектах страны новых инвестиционных проектов.

Действующий механизм реструктуризации обязательств регионов по бюджетным кредитам был запущен в 2021 году по поручению Президента и стал частью комплекса мер по обеспечению финансовой устойчивости субъектов.

Реструктуризация проводится при условии направления высвобождаемых средств на строительство объектов инфраструктуры для привлечения средств частных инвесторов в наиболее актуальные по отраслевой специализации новые инвестиционные проекты.