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Правительство расширило направления использования средств регионами в рамках реструктуризации бюджетных кредитов

21 февраля 2024, 16:15 392 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: government.ru
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Регионы смогут направлять высвобождаемые в рамках реструктуризации бюджетных кредитов средства на создание и развитие инфраструктуры технопарков в сфере высоких технологий. Постановление подписано Председателем Правительства Михаилом Мишустиным. Оно направлено на создание дополнительных стимулов для реализации в субъектах страны новых инвестиционных проектов.

Действующий механизм реструктуризации обязательств регионов по бюджетным кредитам был запущен в 2021 году по поручению Президента и стал частью комплекса мер по обеспечению финансовой устойчивости субъектов.

Реструктуризация проводится при условии направления высвобождаемых средств на строительство объектов инфраструктуры для привлечения средств частных инвесторов в наиболее актуальные по отраслевой специализации новые инвестиционные проекты.

«Всё это важно для запуска новых производств и создания отечественных инновационных продуктов, востребованных людьми», – отметил Михаил Мишустин, комментируя принятое решение на заседании Правительства 21 февраля.

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Метки: ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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