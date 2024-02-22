ООО «Вайлдбериз» завершило разработку проектно-сметной документации на строительство своего объекта в Красноярском крае и получила положительное заключение вневедомственной экспертизы. В настоящее время компания ведет подготовку заявки на получение разрешения на строительство.

Логистический комплекс площадью почти 200 тыс. м² компания Wildberries планирует построить в Емельяновском районе, вблизи деревни Старцево. В структуре комплекса – офисные и складские помещения, стоянки для грузового и легкового транспорта. Для строительства комплекса уже приобретены земельные участки общей площадью 37 га. Объём инвестиций оценивается в 10 млрд рублей, количество создаваемых рабочих мест – 9000. Сопровождение инвестиционного проекта осуществляет Корпорация развития Енисейской Сибири.

«Открытие складского комплекса на территории Красноярского края позволит как ускорить доставку товаров жителям региона, так и значительно сократить свои расходы предпринимателям на логистику и масштабирование своего бизнеса, – отметила директор по развитию сервисов Wildberries Кристина Спирева. – Зона покрытия этого складского комплекса будет распространяться на всю территорию России и те страны СНГ, где присутствует Wildberries».

Логистический комплекс планируется возвести к концу 2026 года.