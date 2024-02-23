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RusCable Live - Самая модная изоляция. Голый провод. Для настоящих кабельщиков. АЭК, Cabex 23.02.24

23 февраля 2024, 10:57 597 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: RusCable.Ru
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Только для настоящих кабельщиков. Настоящий, мужской, дерзкий, суровый. Те, кто хорошо освоил профессию изолировщика, скрутчика и работу с маркиратором - двигайтесь ближе к экрану! В прямом эфире посмотрим Black Tape Show, раскроем секрет черной изоленты и научимся ее правильно применять. Все в рамках приличия в атмосфере RusCable Live!

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  • Cпецкабель в музее ГУЛАГа, МосИТЛаб представил нового "Сокола" и кадровые проблемы заводов.
  • Битва электриков в стиле IEK и почему всем нужно идти на Cabex!
  • В конце эфира разыграем подарки от УНКОМТЕХ и сделаем анонс нового розыгрыша!

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Метки: АЭК, ИЗОЛЕНТА, ПОЛИМЕРЫ, ВНИИКП, СПЕЦКАБЕЛЬ, КИТАЙ
Отрасль: Кабельная промышленность Материалы для КПП Электротехника 

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Эта новость часть сюжета Ассоциация «Электрокабель»
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