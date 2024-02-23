Только для настоящих кабельщиков. Настоящий, мужской, дерзкий, суровый. Те, кто хорошо освоил профессию изолировщика, скрутчика и работу с маркиратором - двигайтесь ближе к экрану! В прямом эфире посмотрим Black Tape Show, раскроем секрет черной изоленты и научимся ее правильно применять. Все в рамках приличия в атмосфере RusCable Live!

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