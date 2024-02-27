Более 14,7 тысячи заявителей было в 2023 году присоединено к электрическим сетям ООО «БСК» и ООО «Башкирэнерго» (дочерние компании АО «БЭСК»). В совокупности это на 6 % больше, чем в 2022 году. Количество потребителей до 150 кВт выросло более, чем в два раза: с 3067 в позапрошлом году до 6195 – в прошлом. Похожая ситуация с потребителями свыше 150 кВт: в 2022 году было присоединено 206 таких потребителей, в 2023-м – уже 418. Ожидаемо выросла и присоединенная мощность. Если в позапрошлом году потребители до 150 кВт запросили 70,5 МВт мощности, то в прошлом – 116 МВт. Энергетические аппетиты крупных потребителей свыше 150 кВт увеличились с 138,8 МВт в 2022 году до 152 МВт в 2023-м.

Количество льготных присоединений до 15 кВт в прошлом году сократилось на 23,6% по сравнению с 2022 годом и составило 8105 присоединений. Некоторое снижение заявок на льготное техприсоединение до 15 кВт связано с тем, что эта услуга стала платной, и размер оплаты постепенно растет. До 1 июля 2022 года оплата за техприсоединение до 15 кВт составляла символические 550 рублей, на сегодня она составляет 4500 рублей за 1 Квт запрашиваемой мощности.

Среди производственных отделений ООО «Башкирэнерго» в тройку лидеров по количеству техприсоединений вошли Центральные, Уфимские городские и Ишимбайские электрические сети. То есть, можно утверждать, что в республиканском масштабе наиболее активно развивается уфимская агломерация – столица региона с пригородами. На втором месте – агломерация городов Стерлитамака, Ишимбая и Салавата, чей потенциал растет вместе с расширением особой экономической зоны «Алга».

На снимке: работы специалистов ООО «БЭСК Инжиниринг» по техприсоединению потребителей категории свыше 150 кВт на блочной комплектной трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ для двух строящихся 25-этажных жилых домов в г. Уфе.