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В поселке Домбай появится Дом культуры

29 февраля 2024, 13:30 422 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ФАУ Главгосэкспертиза России
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Проектная студия «Зодчий»

Фото: Проектная студия «Зодчий»

Управление государственной экспертизы в строительстве Карачаево-Черкесской Республики выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство дома культуры в поселке Домбай, Карачаево-Черкесской Республики. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.

Новый дом культуры построят в рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

Учреждение общей площадью почти 2,5 тысячи квадратных метров будет рассчитано на 500 человек и расположится на поляне в юго-восточной стороне поселка, у подножья горы Джугъутурлу-Чат. Решение о строительстве было принято главой Карачаево-Черкесии после обращения жителей.

Современный дом культуры планируют использовать не только для развлекательных мероприятий, но и для проведения конференций, презентаций, форумов, лекториев для деловых людей, а также для собраний и схода граждан. Новый объект станет дополнением к уже существующей инфраструктуре курорта Домбая, который ежегодно посещают порядка 900 тысяч туристов.

Застройщик – Карачаево-Черкесское республиканское казенное предприятие «Дирекция капитального строительства».

Проектировщик – ООО «Агрострой», ООО «ПОИСК-Т», ООО Проектная студия «Зодчий», ООО «ГЕОТЕХНИКА».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.

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Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, КЧР
Отрасль: Строительство 

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