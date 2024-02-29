Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Все предприятия ООО "Башкирэнерго" работают на ЛЭП под напряжением

29 февраля 2024, 16:00 378 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО Башкирэнерго
Авторы и источники / Правообладателям
На снимке: специалисты ПО УГЭС проходят обучение работам под напряжением на электротехническом оборудовании 6-10 кВ в специализированном центре г. Заинска (Республика Татарстан)

На снимке: специалисты ПО "УГЭС" проходят обучение работам под напряжением на электротехническом оборудовании 6-10 кВ в специализированном центре г. Заинска (Республика Татарстан)

В ноябре-декабре 2021 года в энергосистеме Башкирии произошло знаковое событие – в Центральных и Уфимских городских электрических сетях ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК») приступили к работе на линиях электропередачи с СИП (самонесущий изолированный провод), находящихся под напряжением до 1000 В. За два с небольшим года ситуация кардинально изменилась. На сегодня к работе под напряжением до 1000 В подготовлено 43 бригады во всех десяти производственных отделениях компании: в Центральных электрических сетях – 12 бригад, в Уфимских городских и Октябрьских – по 5, в Белебеевских и Сибайских – по 4, в Ишимбайских, Кумертауских и Нефтекамских – по 3, в Белорецких и Северо-Восточных - по 2.

Возможность работы на ЛЭП под напряжением до 1000 В – не предел мечтаний сетевиков. В прошлом году две бригады Уфимских городских электрических сетей ООО «Башкирэнерго» прошли обучение работе на силовом оборудовании трансформаторных подстанций (ТП) 6-10 кВ. В компании запущен пилотный проект, и с марта 2024 года эти бригады приступят к работам. Им не придется обесточивать потребителей и тем самым причинять неудобства. Энергетики рассчитывают, что эта инновационная для Башкирии технология позволит в ближайшие годы уйти от практики отключения потребителей и во время ремонтных работ на ТП 6-10 кВ.

Обсудить на форуме
Метки: БАШКИРЭНЕРГО, БЭСК
Отрасль: Электроэнергетика 

Мы запустили подписку RusCable Плюс!

Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!

Оформить подписку за 45р/день

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
29.02.2024
Более 1,3 тыс. студентов и аспирантов выступили на ХХХ Международной научно-технической конференции в НИУ "МЭИ"
29.02.2024
Водородный полигон на Сахалине запустят в этом году
29.02.2024
"Россети Тюмень" направят 2,5 млрд рублей на подготовку югорского энергокомплекса к отопительному сезону
29.02.2024
"ЕЭС-Гарант" и "Хевел" заключают первые крупные сделки по приобретению зеленых сертификатов в национальной системе
29.02.2024
В поселке Домбай появится Дом культуры
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно