Авторы и источники / Правообладателям На снимке: специалисты ПО "УГЭС" проходят обучение работам под напряжением на электротехническом оборудовании 6-10 кВ в специализированном центре г. Заинска (Республика Татарстан)

В ноябре-декабре 2021 года в энергосистеме Башкирии произошло знаковое событие – в Центральных и Уфимских городских электрических сетях ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК») приступили к работе на линиях электропередачи с СИП (самонесущий изолированный провод), находящихся под напряжением до 1000 В. За два с небольшим года ситуация кардинально изменилась. На сегодня к работе под напряжением до 1000 В подготовлено 43 бригады во всех десяти производственных отделениях компании: в Центральных электрических сетях – 12 бригад, в Уфимских городских и Октябрьских – по 5, в Белебеевских и Сибайских – по 4, в Ишимбайских, Кумертауских и Нефтекамских – по 3, в Белорецких и Северо-Восточных - по 2.

Возможность работы на ЛЭП под напряжением до 1000 В – не предел мечтаний сетевиков. В прошлом году две бригады Уфимских городских электрических сетей ООО «Башкирэнерго» прошли обучение работе на силовом оборудовании трансформаторных подстанций (ТП) 6-10 кВ. В компании запущен пилотный проект, и с марта 2024 года эти бригады приступят к работам. Им не придется обесточивать потребителей и тем самым причинять неудобства. Энергетики рассчитывают, что эта инновационная для Башкирии технология позволит в ближайшие годы уйти от практики отключения потребителей и во время ремонтных работ на ТП 6-10 кВ.