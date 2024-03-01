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Представители "ЭКМ Холдинг" посетили совещание главных метрологов нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий России и СНГ

1 марта 2024, 14:59 351 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ЭКМ Холдинг
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: «ЭКМ Холдинг»

Фото: «ЭКМ Холдинг»

Тема импортозамещения как драйвера развития промышленного потенциала страны продолжает оставаться наиболее актуальной для российской нефтяной отрасли на протяжении нескольких последних лет. Обсуждению текущих задач, результатов и перспектив перехода к тотальному технологическому суверенитету было посвящено совещание главных метрологов нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий России и стран СНГ, которое прошло с 27 февраля по 1 марта в Москве.

В заседании совещания приняли участие порядка 200 представителей предприятий нефтегазовой, кабельной, металлургической промышленностей, компаний химико-технологического и топливно-энергетического комплекса России и Узбекистана.

Компанию ООО «ЭКМ Холдинг» представили руководители проектов Ильдар Гайнулин и Геннадий Федотов.

В ходе совещания участники обсудили наиболее важные вопросы реализации программы импортозамещения в части применения российских решений для обеспечения метрологического суверенитета, технологической независимости в области программного обеспечения, систем коммерческого учета жидкостей и газов, кабельно-проводниковой продукции, гигрометров, датчиков давления и температуры, запорной арматуры и беспроводных комплексов промышленной безопасности.

На протяжении всех дней совещания действовала экспозиция фирм-участников совещания.

Представители ООО «ЭКМ Холдинг» провели переговоры с ключевыми заказчиками и обсудили планы на реализацию новых проектов.

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Метки: ЭКМ ХОЛДИНГ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность Кабельная промышленность Электротехника 
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