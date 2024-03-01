Тема импортозамещения как драйвера развития промышленного потенциала страны продолжает оставаться наиболее актуальной для российской нефтяной отрасли на протяжении нескольких последних лет. Обсуждению текущих задач, результатов и перспектив перехода к тотальному технологическому суверенитету было посвящено совещание главных метрологов нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий России и стран СНГ, которое прошло с 27 февраля по 1 марта в Москве.

В заседании совещания приняли участие порядка 200 представителей предприятий нефтегазовой, кабельной, металлургической промышленностей, компаний химико-технологического и топливно-энергетического комплекса России и Узбекистана.

Компанию ООО «ЭКМ Холдинг» представили руководители проектов Ильдар Гайнулин и Геннадий Федотов.

В ходе совещания участники обсудили наиболее важные вопросы реализации программы импортозамещения в части применения российских решений для обеспечения метрологического суверенитета, технологической независимости в области программного обеспечения, систем коммерческого учета жидкостей и газов, кабельно-проводниковой продукции, гигрометров, датчиков давления и температуры, запорной арматуры и беспроводных комплексов промышленной безопасности.

На протяжении всех дней совещания действовала экспозиция фирм-участников совещания.

Представители ООО «ЭКМ Холдинг» провели переговоры с ключевыми заказчиками и обсудили планы на реализацию новых проектов.