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Свердловская железная дорога начала возведение железнодорожных эстакад к будущему мостовому переходу через Каму в Перми

6 марта 2024, 11:15 270 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: РЖД
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Pixabay.com

Фото: Pixabay.com

Свердловская магистраль начала возведение железнодорожных эстакад на подходах к будущему мостовому переходу через реку Каму, который будет построен в рамках проекта Северного железнодорожного обхода Перми.

Обход представляет собой однопутную железную дорогу с железнодорожным мостом и после ввода в эксплуатацию позволит организовать пассажирское движение, а также пропуск грузовых поездов углеуральского и чусовского направлений в обход плотины Камской ГЭС. Мостовой переход через Каму будет располагаться в двух километрах ниже плотины КамГЭС, а эстакадные подходы к нему – на территории Орджоникидзевского и Мотовилихинского районов Перми.

СвЖД развернула строительно-монтажные работы по обустройству фундамента и опор под эстакады с обоих берегов Камы. Правобережная эстакада будет построена с пересечением реки Гайвы (притока Камы) и улицы Новогайвинской, левобережная – с пересечением улицы Соликамской и железнодорожных подъездных путей промышленных предприятий.

Для возведения самого мостового перехода через Каму планируется обустроить рядом временный автомобильный мост. С него будет вестись строительство основных конструкций железнодорожного мостового перехода, длина которого составит 2860 м. После окончания работ по возведению основного моста временное сооружение будет демонтировано.

В настоящее время на объекте выполнен демонтаж зданий и сооружений, попадающих в зону строительства, вынос существующих сетей и коммуникаций, устройство подъездных дорог для автотранспорта. Для перебазировки техники и подвоза стройматериалов проложен временный мост через реку Гайву.

Завершить работы по масштабному проекту ОАО «РЖД» «Строительство Северного железнодорожного обхода Перми» планируется в 2028 году. Его реализация позволит обеспечить пропуск прогнозируемого объема грузов с промышленных предприятий Березниковско-Соликамского узла на Транссиб и оптимизацию перевозочного процесса, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Проект строительства Северного железнодорожного обхода Перми включает в себя 7 этапов:

  1. Переустройство линий электроснабжения;
  2. Переустройство улицы Соликамской;
  3. Железнодорожный путь с примыканием к станции Кабельная;
  4. Железнодорожный путь с примыканием к станции Левшино;
  5. Мостовой переход через Каму;
  6. Продление струенаправляющей дамбы, разделяющей турбинный тракт Камской ГЭС и нижний подходной канал Пермского судоходного шлюза;
  7. Соединительные железнодорожные пути на участке Пермь II – Блочная для движения пассажирских и пригородных поездов.
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Метки: РЖД, ИНФРАСТРУКТУРА, ИНВЕСТПРОЕКТ
Отрасль: Строительство Транспорт 

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