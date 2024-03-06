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"Россети" модернизировали пять ЛЭП, участвующих в энергоснабжении нефтегазовых месторождений на Ямале

6 марта 2024, 14:00 114 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети
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Фото: ПАО «Россети»

Фото: ПАО «Россети»

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Урала установил пять новых опор и заменили три фундамента опор на линиях, питающих крупные предприятия нефтегазовой отрасли в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Благодаря этому повышена надежность энергоснабжения активно развивающейся промышленности региона.

Новые опоры произведены в России. Конструкции изготовлены с применением современных материалов, устойчивых к особенностям климата региона, имеют удобную упаковку для транспортировки, что позволяет экономить физические и финансовые затраты. Срок службы опор составляет не менее 50 лет, а для железобетонных свай не менее 35 лет.

В процессе работ по замене фундаментов энергетики использовали технологию с применением бетона высокой прочности и полимерных материалов. Это повышает устойчивость опор при ветровых нагрузках и минимизирует риски технологических нарушений.

Общая протяженность модернизированных линий электропередачи составляет 342 км.

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Метки: РОССЕТИ, МЭС УРАЛА, ЛЭП, ЯНАО
Отрасль: Электроэнергетика 
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