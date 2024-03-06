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"Россети" обеспечили электроэнергией новый жилой комплекс в Кузбассе

6 марта 2024, 12:30 239 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Сибирь
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Энергетики филиала компании «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – РЭС» подключили к сетям вторую очередь строящегося ЖК «Верхний бульвар» в Кемерове.  

Для электроснабжения жилого квартала специалисты «Россети Сибирь» построили основную и резервную кабельные линии 10 кВ общей протяженностью 3 км. Новый микрорайон запитали от подстанции 110 кВ "Тепличная". Мощность присоединения составила 5 МВт.  
Обеспечение необходимыми мощностями стройплощадок и новых жилых комплексов –приоритетная задача компании при реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

Верхний бульвар II – это продолжение масштабного проекта «Верхний бульвар», который реализуется в Кемерове с 2015 года. Проектом развития территории во второй очереди жилого комплекса предусмотрено строительство 28 многоквартирных домов переменной этажности общей площадью более 270 тысяч квадратных метров. Шесть домов уже сданы в эксплуатацию, еще 5 находятся на стадии строительства.  Помимо жилья, в микрорайоне предусмотрено возведение поликлиники, цифровой школы, детского сада и других объектов социальной инфраструктуры.         

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Метки: РОССЕТИ СИБИРЬ, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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