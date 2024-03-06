Энергетики филиала компании «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – РЭС» подключили к сетям вторую очередь строящегося ЖК «Верхний бульвар» в Кемерове.

Для электроснабжения жилого квартала специалисты «Россети Сибирь» построили основную и резервную кабельные линии 10 кВ общей протяженностью 3 км. Новый микрорайон запитали от подстанции 110 кВ "Тепличная". Мощность присоединения составила 5 МВт.

Обеспечение необходимыми мощностями стройплощадок и новых жилых комплексов –приоритетная задача компании при реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

Верхний бульвар II – это продолжение масштабного проекта «Верхний бульвар», который реализуется в Кемерове с 2015 года. Проектом развития территории во второй очереди жилого комплекса предусмотрено строительство 28 многоквартирных домов переменной этажности общей площадью более 270 тысяч квадратных метров. Шесть домов уже сданы в эксплуатацию, еще 5 находятся на стадии строительства. Помимо жилья, в микрорайоне предусмотрено возведение поликлиники, цифровой школы, детского сада и других объектов социальной инфраструктуры.