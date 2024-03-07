ЕВРАЗ КГОК реализует масштабный инвестиционный проект строительства комплекса нового отсека хвостохранилища, который будет использоваться для размещения продуктов обогащения.

Проект реализуется с использованием передовых экологических технологий, его цель — снижение воздействия на окружающую среду, переход на новые технологии сгущения с меньшим использованием воды, что в итоге повысит эффективность и безопасность работы всего комбината.

Инвестиции ЕВРАЗа в проект превысят 35 млрд рублей. Будет создано 120 новых рабочих мест.

Объекты, построенные в рамках проекта, были представлены губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву во время его рабочей поездки на ЕВРАЗ КГОК.

Проект предполагает реконструкцию существующего хвостохранилища, строительство двух сгустителей диаметром более 60 м, нового отсека для складирования продуктов обогащения и защитного отсека, который обеспечит перехват вод и их возврат в систему оборотного водоснабжения комбината.

На месте строительства построена новая пульпонасосная станция, подстанция мощностью 110 кВ, линейные объекты и необходимые технологические и производственные площадки.

Проект предусматривает технологию сгущения хвостов до содержания песка в пульпе порядка 40%, что позволит сократить объем транспортировки пульпы в нынешнее хвостохранилище в четыре раза и снизить потребление электроэнергии.

«Мы изучили мировой опыт и выбрали самые современные экологически безопасные технологии сгущения отходов обогащения. В первую очередь, для нас важна экологическая безопасность и безаварийная работа объекта», — отметил Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Вокруг хвостохранилища построят систему дренажных скважин и канав, которые будут перехватывать промышленную воду и направлять ее на вторичное использование. Уложен противофильтрационный экран для исключения риска загрязнения почвы и водных объектов. Откосы нового отсека будут засыпать скальником, он закроет песок от ветра. Пыление на плоской поверхности хвостохранилища будет подавлять система орошения.

Новый производственный комплекс разместится в 10 км от Качканара у горы Луковая, в восточной части от действующего хвостохранилища на землях, находящихся в собственности ЕВРАЗ КГОК. Строительство полностью соответствует генеральному плану муниципалитета.