Правительство утвердило программу мер по борьбе с картелями

Спецвыпуск RusCable Insider #344
Эталон испытаний. Почему испытательный центр ВНИИКП считается контрольной точкой проверки качества
Правительство утвердило новую пятилетнюю межведомственную программу по выявлению и пресечению картелей и других ограничивающих конкуренцию соглашений. Распоряжение об этом подписано. Реализация мер, предусмотренных новой программой, позволит объединить усилия антимонопольных и правоохранительных органов, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета, федеральных министерств и ведомств в сфере борьбы с картелями.
Программа предполагает совершенствование системы государственного воздействия на причины и условия, способствующие появлению картелей, налаживание оперативного обмена информацией о фактах и участниках картелей между различными ведомствами, проведение комплексных мероприятий по профилактике и пресечению правонарушений и преступлений, связанных с заключением ограничивающих конкуренцию соглашений в стратегически важных и социально значимых отраслях экономики, а также при реализации национальных проектов.
Кроме того, в числе основных направлений программы – цифровизация методов выявления картелей, продолжение работы по взысканию в судебном порядке дохода, полученного в результате реализации ограничивающих конкуренцию соглашений.
Программа подготовлена в рамках Указа Президента «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года». О её утверждении Председатель Правительства Михаил Мишустин сообщил на совещании с вице-премьерами 11 марта.
«Рассчитываем, что в результате увеличится эффективность конкурсных процедур и справедливость ценообразования», – отметил он.
Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter