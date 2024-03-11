Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Правительство утвердило программу мер по борьбе с картелями

11 марта 2024, 17:15 72 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: government.ru
Авторы и источники / Правообладателям

Правительство утвердило новую пятилетнюю межведомственную программу по выявлению и пресечению картелей и других ограничивающих конкуренцию соглашений. Распоряжение об этом подписано. Реализация мер, предусмотренных новой программой, позволит объединить усилия антимонопольных и правоохранительных органов, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета, федеральных министерств и ведомств в сфере борьбы с картелями.

Программа предполагает совершенствование системы государственного воздействия на причины и условия, способствующие появлению картелей, налаживание оперативного обмена информацией о фактах и участниках картелей между различными ведомствами, проведение комплексных мероприятий по профилактике и пресечению правонарушений и преступлений, связанных с заключением ограничивающих конкуренцию соглашений в стратегически важных и социально значимых отраслях экономики, а также при реализации национальных проектов.

Кроме того, в числе основных направлений программы – цифровизация методов выявления картелей, продолжение работы по взысканию в судебном порядке дохода, полученного в результате реализации ограничивающих конкуренцию соглашений.

Программа подготовлена в рамках Указа Президента «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года». О её утверждении Председатель Правительства Михаил Мишустин сообщил на совещании с вице-премьерами 11 марта.

«Рассчитываем, что в результате увеличится эффективность конкурсных процедур и справедливость ценообразования», – отметил он.

Обсудить на форуме
Метки: РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
11.03.2024
УНКОМТЕХ принял участие в ежегодном совещании главных метрологов нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий
11.03.2024
Специалисты "Россети Кубань" повысят надежность 40 подстанций в краснодарском энергорайоне
11.03.2024
Правительство направит 1 млрд рублей на программу социальной газификации
11.03.2024
В Амурской области компании "Нацпроектстроя" модернизировали перегон БАМа Разъезд 1945 км – Имангракан
11.03.2024
Энергетики "Белгородэнерго" подключили к сетям 24 жилых дома
Другие новости рубрики Законотворчество
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+