Правительство утвердило программу мер по борьбе с картелями

Правительство утвердило новую пятилетнюю межведомственную программу по выявлению и пресечению картелей и других ограничивающих конкуренцию соглашений. Распоряжение об этом подписано. Реализация мер, предусмотренных новой программой, позволит объединить усилия антимонопольных и правоохранительных органов, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета, федеральных министерств и ведомств в сфере борьбы с картелями.

Программа предполагает совершенствование системы государственного воздействия на причины и условия, способствующие появлению картелей, налаживание оперативного обмена информацией о фактах и участниках картелей между различными ведомствами, проведение комплексных мероприятий по профилактике и пресечению правонарушений и преступлений, связанных с заключением ограничивающих конкуренцию соглашений в стратегически важных и социально значимых отраслях экономики, а также при реализации национальных проектов.

Кроме того, в числе основных направлений программы – цифровизация методов выявления картелей, продолжение работы по взысканию в судебном порядке дохода, полученного в результате реализации ограничивающих конкуренцию соглашений.

Программа подготовлена в рамках Указа Президента «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года». О её утверждении Председатель Правительства Михаил Мишустин сообщил на совещании с вице-премьерами 11 марта.