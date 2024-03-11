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В Амурской области компании "Нацпроектстроя" модернизировали перегон БАМа Разъезд 1945 км – Имангракан

11 марта 2024, 16:45 103 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ГК 1520
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: 1520.ru

Фото: 1520.ru

В Амурской области на перегоне БАМа Разъезд 1945 км – Имангракан открылось двухпутное движение поездов. Модернизацию участка выполнили специалисты «Бамстроймеханизации» (ГК 1520, входит в Нацпроектстрой), для чего проложили здесь 7,7 км вторых путей.

Под вторые пути на участке переработали 200 тысяч кубометров грунта, возвели 7 мостов и реконструировали 3 водопропускные трубы. Для сохранения вечной мерзлоты в основании дороги строители покрыли откосы насыпи охлаждающей наброской.

Также на перегоне модернизировали устройства СЦБ, связи, энергоснабжения, смонтировали 86 опор высоковольтных линий и проложили более 100 км кабеля. Под новое оборудование и пункты обогрева железнодорожников возвели 8 модульных постов.

Перегон Разъезд 1945 км – Имангракан – один из 21 объектов линии Хани – Тында, где компании «Нацпроектстроя» строят в совокупности более 216 км вторых путей. В результате пропускная способность линии вырастет с 30 до 44 пар поездов в сутки. Работы – часть второго этапа программы модернизации Восточного полигона железных дорог.

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Метки: ГК 1520, ИНФРАСТРУКТУРА, РЖД, БАМ
Отрасль: Строительство Транспорт 

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