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Кабели СКАБ М поставляются на теплоходы КАРЕЛИЯ

12 марта 2024, 16:45 292 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Кабельный завод Спецкабель
Авторы и источники / Правообладателям

Завод СПЕЦКАБЕЛЬ расширяет поставки морских кабелей и увеличивает производство.

В программе «Городские технологии» на телеканале «РОССИЯ 24» выделили кабельный завод Спецкабель как пример московского предприятия с растущей инвестиционной привлекательностью. Представители компании продемонстрировали судовые кабели, поставки которых выросли после ухода с российского рынка кабельно-проводниковой продукции иностранных производителей.

Раньше судовые кабели нового поколения СКАБ-М приносили компании 3% выручки, а с прошлого года поставляются в больших объемах судостроительным предприятиям: на строительство сухогрузов RSD59 и круизных теплоходов «Карелия».

«Завод изготавливает судовые кабели для современных кораблей и судов, включая ледоколы и буксиры. Наша продукция отличается уровнем надежности и соответствует международным требованиям», – отметил Роман Янин, ведущий инженер-технолог завода «Спецкабель».

«Спецкабель» также демонстрирует рост других показателей. За прошлый год прибыль компании увеличилась на 30%, а объем производства – на четверть. Учитывая потребности клиентов, компания разработала универсальный конструктор кабелей СКАБ-С для создания модификаций под требования заказчиков, включая оборонные предприятия. Благодаря разработке, в течение 2023 года номенклатура изделий завода увеличилась с нескольких миллионов до десятков миллионов маркоразмеров.

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Метки: СПЕЦКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
SPEC
9.92

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