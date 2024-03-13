В своем выступлении на правительственном часе в Государственной думе Олег Белозёров подчеркнул, что целевые показатели предыдущих периодов по модернизации инфраструктуры выполнены в полном объеме. Такой же темп работ сохранится и в 2024 году.

Кроме того, в соответствии с посланием Президента Федеральному собранию, в РЖД сформировали целевые ориентиры по увеличению провозной способности инфраструктуры до 2030 года:

к портам Северо-Запада – до 220 млн тонн (+74,4 млн тонн);

к портам Азово-Черноморского бассейна – до 152 млн тонн (+27 млн тонн);

в направлении Дальнего Востока – до 210 млн тонн (+37 млн тонн).

При таком подходе до 2030 года:

среднегодовые темпы роста объемов грузовых перевозок составят более 2%;

контейнерные перевозки вырастут на треть, до 10 млн ДФЭ.

Отдельное внимание глава РЖД уделил вопросу развития технологии квантовых коммуникаций. Он рассказал, что за 2023 год магистральная квантовая сеть была увеличена более чем в 2,5 раза и составила 3,2 тыс. км, а к 2030 году ее протяженность возрастет до 15 тыс. км.