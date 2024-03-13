Отличный день для больших свершений! Смело окунитесь в работу, у вас есть шанс "свернуть горы". Однако, сегодня лучше не навещать шефа и перенести встречу на другой день.
В своем выступлении на правительственном часе в Государственной думе Олег Белозёров подчеркнул, что целевые показатели предыдущих периодов по модернизации инфраструктуры выполнены в полном объеме. Такой же темп работ сохранится и в 2024 году.
Кроме того, в соответствии с посланием Президента Федеральному собранию, в РЖД сформировали целевые ориентиры по увеличению провозной способности инфраструктуры до 2030 года:
При таком подходе до 2030 года:
Отдельное внимание глава РЖД уделил вопросу развития технологии квантовых коммуникаций. Он рассказал, что за 2023 год магистральная квантовая сеть была увеличена более чем в 2,5 раза и составила 3,2 тыс. км, а к 2030 году ее протяженность возрастет до 15 тыс. км.
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