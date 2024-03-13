Компания «Северсталь» приступила к строительству объектов комплекса по производству железорудных окатышей на площадке Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК, ключевой актив «Северстали»). Об этом сообщил генеральный директор «Северстали» Александр Шевелев в ходе рабочей встречи с председателем Совета директоров «Северстали» Алексеем Мордашовым и врио губернатора Вологодской области Георгием Филимоновым на предприятии.

Сейчас на площадке выполняются работы подготовительного цикла. Подрядчик на данном этапе – компания «ООО СК Спецстройавто» (Череповец).

«Северсталь» планомерно уходит от устаревших технологий работы с железорудным сырьем в пользу современных и экологичных. Строительство комплекса по производству железорудных окатышей стоимостью 97 млрд рублей – продолжение нашей долгосрочной стратегии создания технологической цепочки производства экостали. Инвестиции такого объема беспрецедентны для нашей компании и региона присутствия. Отмечу, что проект поддержан Инвестиционным советом в Правительстве Вологодской области. Создание необходимой нормативной базы на уровне субъекта позволит нам привлечь дополнительные механизмы государственной поддержки, что дает возможность эффективно реализовывать такие крупнобюджетные и высокотехнологичные проекты и повышает инвестиционную привлекательность нашего региона для крупного бизнеса», – прокомментировал генеральный директор компании «Северсталь» Александр Шевелёв.

Запустить объект планируется в 2026 году. Ввод комплекса предполагает кардинальное изменение технологического процесса производства чугуна. Новый цех позволит обеспечить собственным железорудным сырьем (окатышами) доменное производство ЧерМК, повысить производительность доменных печей на 9% и вывести из работы ряд действующих агломашин, оказывающие негативное влияние на окружающую среду. Снижение выбросов парниковых газов в результате изменений технологии производства чугуна составит более 2 млн тонн в год, а загрязняющих веществ – 133 тыс. тонн в год.

Проектом строительства комплекса предусмотрены решения, обеспечивающие экологическую безопасность и эффективную защиту окружающей среды за счет применения наилучших доступных технологий. В частности, компания-поставщик (КНР) разработает базовый инжиниринг и реализует поставку оборудования современной системы сероочистки отходящих газов. Это поможет достичь абсолютного следования нормам и требованиям соответствующих стандартов в области экологии.