Оптические сборки представит завод СПЕЦКАБЕЛЬ на выставке СABEX

19-21 марта кабельный завод «Спецкабель» (г. Москва) выступит на международной выставке кабельно-проводниковой продукции CABEX, которая пройдет в ЦВК «Экспоцентр» в Москве. На мероприятии компания представит новый визуальный образ и логотип, разработанные студией Артемия Лебедева.

На стенде «Спецкабеля» будет презентована инновационная продукция предприятия:

Кабели универсальные СКАБ-М для судостроения на напряжение до 1000 В;

для судостроения на напряжение до 1000 В; Кабели СКАБ-С для экстремальных условий эксплуатаций;

для экстремальных условий эксплуатаций; Кабели повышенной гибкости для робототехники СКЛОН;

Кабели универсальные для нефтехимии и энергетики СКАБ;

Волоконно-оптические кабели;

Оптические кабельные сборки. ⠀