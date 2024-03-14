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Оптические сборки представит завод СПЕЦКАБЕЛЬ на выставке СABEX

14 марта 2024, 18:00 184 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Кабельный завод Спецкабель
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19-21 марта кабельный завод «Спецкабель» (г. Москва) выступит на международной выставке кабельно-проводниковой продукции CABEX, которая пройдет в ЦВК «Экспоцентр» в Москве. На мероприятии компания представит новый визуальный образ и логотип, разработанные студией Артемия Лебедева.

На стенде «Спецкабеля» будет презентована инновационная продукция предприятия:

  • Кабели универсальные СКАБ-М для судостроения на напряжение до 1000 В;
  • Кабели СКАБ-С для экстремальных условий эксплуатаций;
  • Кабели повышенной гибкости для робототехники СКЛОН;
  • Кабели универсальные для нефтехимии и энергетики СКАБ;
  • Волоконно-оптические кабели;
  • Оптические кабельные сборки.

На официальном сайте CABEX можно пройти регистрацию, применить промокод SPETSKABEL24 и получить бесплатный электронный билет на выставку. Компания ждет посетителей на стенде C243!

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Метки: СПЕЦКАБЕЛЬ, CABEX-2024
Отрасль: Кабельная промышленность 
SPEC
9.91

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