Оптические сборки представит завод СПЕЦКАБЕЛЬ на выставке СABEX

19-21 марта кабельный завод «Спецкабель» (г. Москва) выступит на международной выставке кабельно-проводниковой продукции CABEX, которая пройдет в ЦВК «Экспоцентр» в Москве. На мероприятии компания представит новый визуальный образ и логотип, разработанные студией Артемия Лебедева.
На стенде «Спецкабеля» будет презентована инновационная продукция предприятия:
На официальном сайте CABEX можно пройти регистрацию, применить промокод SPETSKABEL24 и получить бесплатный электронный билет на выставку. Компания ждет посетителей на стенде C243!
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