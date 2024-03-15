Больше половины всего объема направляется в терминал Дальтрансуголь (Ванино, Хабаровский край) — 1,4 млрд рублей будет вложено в модернизацию действующего оборудования и еще 6,2 млрд — это инвестиции в увеличение перерабатывающей мощности терминала до 40 млн тонн/год.



На втором месте — 2,35 млрд рублей — финансирование развития Мурманского порта.



В Мурманский балкерный терминал будет вложено в общей сложности 1,7 млрд рублей. На первом этапе 241 млн пойдет на обновление действующего оборудование и еще 165 млн направим на проектно-изыскательские исследования, по результатам которых будет принято решение о дальнейшем стратегии развития терминала.



НТК выступает за приоритетное развитие глубоководных океанских портов, обеспечивающих прямой выход на глобальные рынки для экономики страны.



Существенно увеличились вложения в терминалы, специализирующиеся на перевалке минеральных удобрений. Так, программа модернизации Туапсинского балкерного терминала составит 254 млн рублей. Это на порядок больше объемов прошлого года.



Программа Малого порта в Находке — 122 млн рублей, что соответствует потребностям предприятия, стабильно увеличивающего объемы обработанных грузов.



Строительство терминала по перевалке минеральных удобрений в Усть-Луге финансируется в рамках особого проекта создания новых мощностей. Окончание стройки с последующим вводом в эксплуатацию намечено на конец 2025 года.