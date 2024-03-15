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12,3 млрд рублей составят инвестиции НТК в развитие портовой инфраструктуры в 2024 году

15 марта 2024, 16:45 267 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Официальный телеграм-канал Сибирского федерального университета
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: НТК

Фото: НТК

Больше половины всего объема направляется в терминал Дальтрансуголь (Ванино, Хабаровский край) — 1,4 млрд рублей будет вложено в модернизацию действующего оборудования и еще 6,2 млрд — это инвестиции в увеличение перерабатывающей мощности терминала до 40 млн тонн/год.
 
На втором месте — 2,35 млрд рублей — финансирование развития Мурманского порта.
 
В Мурманский балкерный терминал будет вложено в общей сложности 1,7 млрд рублей. На первом этапе 241 млн пойдет на обновление действующего оборудование и еще 165 млн направим на проектно-изыскательские исследования, по результатам которых будет принято решение о дальнейшем стратегии развития терминала. 
 
НТК выступает за приоритетное развитие глубоководных океанских портов, обеспечивающих прямой выход на глобальные рынки для экономики страны. 
 
Существенно увеличились вложения в терминалы, специализирующиеся на перевалке минеральных удобрений. Так, программа модернизации Туапсинского балкерного терминала составит 254 млн рублей. Это на порядок больше объемов прошлого года.
 
Программа Малого порта в Находке — 122 млн рублей, что соответствует потребностям предприятия, стабильно увеличивающего объемы обработанных грузов. 
 
Строительство терминала по перевалке минеральных удобрений в Усть-Луге финансируется в рамках особого проекта создания новых мощностей. Окончание стройки с последующим вводом в эксплуатацию намечено на конец 2025 года.

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Метки: ИНВЕСТИЦИИ, ИНФРАСТРУКТУРА, НТК
Отрасль: Строительство Транспорт 

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