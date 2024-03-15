В рамках работы в Белгородской области генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский встретился с главами Шебекинского и Грайворонского городских округов Владимиром Ждановым и Геннадием Бондаревым. Обсудили организацию надежного электроснабжения избирательных участков в дни проведения выборов, работу энергетиков в условиях внешних угроз. Руководители городских округов единодушно выразили слова благодарности работникам энергокомпании за самоотверженный труд, который сейчас сопряжён с риском для жизни, и быстрое восстановление электроснабжения жителей.

Отдельно глава энергокомпании посетил резервные производственные базы расположения районов электрических сетей (РЭС), где состоялось общение с электромонтерами оперативных и ремонтных бригад Шебекинского и Грайворонского РЭС «Белгородэнерго». В ходе беседы генеральный директор поблагодарил коллег за мужество, самоотдачу, профессионализм и высокую ответственность.