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Игорь Маковский: энергетики приграничных районов работают на Отлично

15 марта 2024, 16:59 275 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Центр
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Фото: ПАО «Россети Центр»

Фото: ПАО «Россети Центр»

В рамках работы в Белгородской области генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский встретился с главами Шебекинского и Грайворонского городских округов Владимиром Ждановым и Геннадием Бондаревым. Обсудили организацию надежного электроснабжения избирательных участков в дни проведения выборов, работу энергетиков в условиях внешних угроз. Руководители городских округов единодушно выразили слова благодарности работникам энергокомпании за самоотверженный труд, который сейчас сопряжён с риском для жизни, и быстрое восстановление электроснабжения жителей.

Отдельно глава энергокомпании посетил резервные производственные базы расположения районов электрических сетей (РЭС), где состоялось общение с электромонтерами оперативных и ремонтных бригад Шебекинского и Грайворонского РЭС «Белгородэнерго». В ходе беседы генеральный директор поблагодарил коллег за мужество, самоотдачу, профессионализм и высокую ответственность.

«В важные для всей страны дни голосования граждан у энергетиков особо ответственная миссия – обеспечить надежное и качественное электроснабжение с соблюдением всех требований безопасности. Мы уже не раз доказывали, что можем достойно исполнять важнейшие задачи – необходимые опыт и ресурс у энергетиков компании для этого имеются. Мы не подведем!» – сказал Игорь Маковский.

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Метки: ИГОРЬ МАКОВСКИЙ, РОССЕТИ ЦЕНТР, РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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