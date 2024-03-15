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Нижегородскому производителю сварочных электродов одобрен льготный заем по совместной регионально-федеральной программе ФРП

15 марта 2024, 13:15 318 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Правительство Нижегородской области
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: nobl.ru

Фото: nobl.ru

Нижегородскому предприятию-изготовителю электродов для сварки ООО «Электрод-Бор» одобрен льготный заем в размере 50 млн рублей по совместной регионально-федеральной программе фондов развития промышленности «Проекты развития». 

ООО «Электрод-Бор» получит средства на организацию производства омедненной проволоки методом холодного волочения для полуавтоматической сварки.

 «Благодаря займу компания планирует увеличить объем производства более чем в два раза после выхода на проектную мощность и выпускать до 3 тысяч тонн продукции ежегодно. Таким образом, предприятие сможет заместить более 6 процентов текущего импорта омедненной сварочной проволоки», — отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Полуавтоматическая сварка используются в таких отраслях промышленности, как судостроение, автомобилестроение, строительство, нефтегазовая сфера и многих других.

«Сварка — одно из базовых направлений, необходимых для развития промышленности в целом. В последние годы рынок расходников для сварки столкнулся с ростом объема заказов при недостатке отечественной продукции. Предприятия продолжают активно работать, самостоятельно производят запчасти, поэтому им необходимы качественные материалы, увеличение выпуска которых государство поддерживает», — сказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Директор ФРП Нижегородской области Илья Тихонов отметил, что программы льготного заемного финансирования ФРП востребованы среди нижегородских промышленных предприятий. Так, на реализацию инвестиционных высокотехнологичных проектов в регион уже привлечено более 22 млрд рублей средств федерального Фонда развития промышленности при вложенных 1,5 млрд рублей со стороны региона.

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Метки: ПРОВОЛОКА, ФРП, ГОСПОДДЕРЖКА
Отрасль: Металлургия 

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