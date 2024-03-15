Спецвыпуск RusCable Insider #344
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Нижегородскому предприятию-изготовителю электродов для сварки ООО «Электрод-Бор» одобрен льготный заем в размере 50 млн рублей по совместной регионально-федеральной программе фондов развития промышленности «Проекты развития».
ООО «Электрод-Бор» получит средства на организацию производства омедненной проволоки методом холодного волочения для полуавтоматической сварки.
«Благодаря займу компания планирует увеличить объем производства более чем в два раза после выхода на проектную мощность и выпускать до 3 тысяч тонн продукции ежегодно. Таким образом, предприятие сможет заместить более 6 процентов текущего импорта омедненной сварочной проволоки», — отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.
Полуавтоматическая сварка используются в таких отраслях промышленности, как судостроение, автомобилестроение, строительство, нефтегазовая сфера и многих других.
«Сварка — одно из базовых направлений, необходимых для развития промышленности в целом. В последние годы рынок расходников для сварки столкнулся с ростом объема заказов при недостатке отечественной продукции. Предприятия продолжают активно работать, самостоятельно производят запчасти, поэтому им необходимы качественные материалы, увеличение выпуска которых государство поддерживает», — сказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.
Директор ФРП Нижегородской области Илья Тихонов отметил, что программы льготного заемного финансирования ФРП востребованы среди нижегородских промышленных предприятий. Так, на реализацию инвестиционных высокотехнологичных проектов в регион уже привлечено более 22 млрд рублей средств федерального Фонда развития промышленности при вложенных 1,5 млрд рублей со стороны региона.
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